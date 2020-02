L1 - Incidents ASSE-OM : le communiqué cinglant de l'OM

Hier, le coup d'envoi entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille a été retardé de quinze minutes en raison de nombreux heurts entre supporters sur le devant du stade Geoffroy-Guichard. Alors que les forces de l'ordre ont du intervenir, les gaz lacrymogènes lâchés par les CRS ont été ressentis jusque sur la pelouse, de quoi gêner l'échauffement des différents acteurs.

Mais pour l'OM, les fans marseillais ne sont pas en tort, bien au contraire. "À quelques centaines de mètres de l’entrée au stade Geoffroy-Guichard, les cars des supporters de l’OM ont été la cible d’individus cagoulés qui les ont violemment attaqués. Les cars ont subi des dégradations importantes. Arrivés sur le parking du stade, nos supporters ont été confinés sur place et ont subi des jets d’objets multiples de la part des supporters stéphanois et des réactions particulièrement violentes des forces de l’ordre qui ont utilisé des gaz lacrymogènes, un canon à eau mais aussi visiblement des flash-balls. Ils n’ont pas été autorisés à rentrer dans leur tribune pour des raisons obscures" lit-on dans un communiqué cinglant posté au cours du match. "Dans l’attente de connaître les circonstances précises de ces incidents, l’OM ne peut que déplorer que ses supporters aient été obligés de repartir pour Marseille sans avoir pu assister au match pour lequel ils s’étaient déplacés dans un cadre organisé. Les supporters de l’OM sont en effet ce soir doublement victimes, d’une part de l’aveugle brutalité de certains prétendus supporters adverses, et d’autre part du droit de vivre leur passion pour l’OM, ce que le Club ne peut cautionner. L’Olympique de Marseille se réserve en conséquence le droit d’envisager et mettre en œuvre toutes les démarches ou actions qui permettront au Club et à ses supporters d’être rétablis dans leurs droits".