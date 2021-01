L1 - Jean-Michel Aulas veut diminuer le nombre de clubs

Faut-il réduire le nombre de clubs présents en Ligue 1 ? La question revient avec de plus en plus d'instance. Si un format de Division 1, nom d'époque, à 18 clubs avait été mis en place en 1997, ce format n'avait duré que jusqu'en 2002. Déjà président de l'Olympique Lyonnais à cette période-là, Jean-Michel Aulas a évoqué l'hypothèse d'un retour à cette formule notamment dans le contexte de crise générale du football français.

"Il faut des solutions qui correspondent à ce que peuvent apporter les diffuseurs. On se rend compte qu’il faut aujourd’hui réduire le nombre d’équipes de l’élite, aussi parce que l’UEFA le demande. Cela pourrait être trois groupes de 16 équipes, ou une Ligue 1 à 16 et une Ligue 2 à deux groupes de 12, ou encore une Ligue 1 à 18 et une Ligue 2 à 18 aussi. Il faut resserrer l’élite pour avoir de plus en plus de matches attractifs" a t-il plaidé sur le site ActuFoot69.