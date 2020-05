L1 - Jérôme Rothen déçu par l'attitude de certains dirigeants

Ces dernières semaines, en pleine crise sanitaire liée au coronavirus, certains présidents de Ligue 1 ont multiplié les sorties, certaines étonnantes, d'autres hasardeuses, dans la presse. Pour Jérôme Rothen, ancien milieu de terrain offensif et désormais consultant sur RMC Sports, les dirigeants de plusieurs clubs sont allés trop loin et n'ont clairement pas montré l'exemple.

"Ça me met hors de moi. C'est une déferlante depuis 6-8 semaines. On a entendu tout et son contraire. Il faut avoir un peu de décence, de solidarité et d'humanité. Plein de choses me choquent. Les présidents demandent aux joueurs de baisser leurs salaires, mais ils ne montrent pas l'exemple", a estimé l'ancien joueur de l'AS Monaco et du Paris Saint-Germain, et d'étayer ses propos. "Il faut avoir plus de recul. Arrêtez de parler d'économie. On accuse même le Premier Ministre d'avoir fait arrêter la Ligue 2 parce qu'il est Havrais et qu'Ajaccio pouvait éventuellement monter... Il faut renvoyer une autre image. Si les présidents montrent l'exemple, les joueurs seront prêts à faire des efforts pour permettre à ceux qui sont dans l'ombre de garder leur emploi. Il faut arrêter de tout contester. Ce n'est pas facile de donner un classement qui arrange tout le monde", a-t-il ainsi ajouté, passablement énervé.