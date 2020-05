L1 - Joannin en rajoute une couche et adresse un message à Le Graët

Bernard Joannin ne décolère pas. Après avoir déjà crié à l'injustice suite à la décision de la LFP d'arrêter définitivement la saison 2019-2020, ce qui condamne Amiens à la relégation, le président amiénois en a remis une couche ce samedi. Lors d'un live Facebook organisé par le club avec les dirigeants, les membres du staff, les joueurs et les supporters, le patron de l'ASC a adressé un message clair à Noël Le Graët : "faites que le football en sorte grandi. Faites preuve d'humanité."

"Le football, en cette période tellement compliquée où tout le monde en France fait preuve d'humanité et de solidarité, pouvait sortir grandi de cette épreuve, il suffisait de garder 22 clubs en Ligue 1 et en Ligue 2. Je suis très déçu de cette attitude égoïste des dirigeants parce qu'Amiens n'a pas eu sa chance. Avec l'appui de la métropole, avec nos avocats, nous allons tout faire pour combattre cette injustice flagrante" a-t-il déclaré. Il a également précisé qu'il comptait mener "deux combats" qui sont "celui de la bataille juridique et celui de la reconstruction. Je ne sais pas si nous allons obtenir satisfaction, ce qui ne serait que justice, mais je peux vous dire que je serai là, que nous serons tous là. Et je souhaite que les supporters soient avec nous."