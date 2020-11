L1 - Jonathan Bamba nommé joueur du mois

Ce jeudi soir, l'UNFP a dévoilé le nom du meilleur joueur du mois d'octobre 2020 en Ligue 1 et c'est le lillois Jonathan Bamba (24 ans) qui est récompensé. Auteur d'un but et trois passes décisives sur le mois dernier, l'ailier nordiste est titré en ayant remporté 41% des suffrages.

