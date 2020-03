L1 - JP.Rivère propose de démarrer la saison prochaine en février

Alors que les dirigeants du football français se creusent la tête pour terminer cette saison 2019-2020 malgré un confinement qui devrait encore durer plusieurs semaines, Jean-Pierre Rivère émet une idée neuve dans les colonnes de L'Equipe ce mardi. Le président de l'OGC Nice, qui est aussi vice-président du collège des clubs de L1, propose de lisser la saison en cours jusqu'en "octobre ou novembre" et de démarrer la prochaine en février 2021. "On peut intégrer l'Euro en juin (2021) et nous finissons fin octobre", ajoute-t-il. "En 2022, on fait une petite trêve en août et le même déroulement avec la Coupe du Monde dans la foulée."

Le Mondial 2022, qui doit avoir lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre, est à la base de la réflexion de Rivère. "Mon idée a pour objectif de s'adapter à cette compétition décalée et à l'inconnu d'aujourd'hui (...) C'est une idée extrême", reconnaît-il, "mais qui a du sens". Voyons si ce projet ira au-delà de la simple idée...