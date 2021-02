L1 - Kombouaré commence avec une victoire et brise la mauvaise série de Nantes à Angers (analyse)

Débuts parfaits pour Antoine Kombouaré ! Le nouvel entraîneur de Nantes a remporté son premier match face à Angers (3-1) grâce à une grosse prestation de Ludovic Blas. C'est la première victoire des Canaris depuis le mois de novembre !

Ligue 1 - 25e Journée Angers 1 - 31 - 2 Nantes T. Mangani (P.) 33'

4' M. Simon

7' I. Louza (P.)

86' K. Bamba



LE FAIT DU MATCH

L'énorme début de match des Nantais, puis plus rien. Le début de match des nantais a été excellent avec deux buts inscrits dans les 7 premières minutes. Toutefois, après avoir fait le plus gros du travail, les Canaris ont eu un gros passage à vide, ne tirant plus aux cages pendant une heure environ. Mais en fin de match, le troisième tir cadré des Nantais s'est transformé en nouveau but : une leçon de réalisme.

LES BUTS

0-1 (4ème) : sur une contre-attaque née dans la moitié de terrain nantaise, Blas remonte le ballon dans l'axe. Le milieu offensif adresse un petit regard à gauche mais passe le ballon à sa droite pour Simon, qui ajuste Bernardoni du droit.

0-2 (7ème) : Ludovic Blas est intenable ! Il pénètre dans la surface angevine côté droit, et provoque une faute de Doumbia. Le latéral met la jambe devant le Nantais, qui s'écroule logiquement. M.Letexier désigne le point de pénalty, et Louza ne se fait pas prier pour transformer la faute.

1-2 (33ème) : Doumbia pénètre dans la surface, à gauche, et se fait crocheter par Touré. M.Letexier désigne une deuxième fois un pénalty et Sofiane Boufal tente sa chance. L'Angevin manque son duel face à Lafont, mais le pénalty est à retirer car des Nantais sont dans la surface. Mangani prend alors la décision de frapper le tir au but et trompe le portier, avec une barre rentrante.

1-3 (86ème) : sur une contre attaque nantaise lancée par Ludovic Blas, Kader Bamba part plus vite que tout le monde. L'ailier élimine Bernardoni avant de marquer dans le but vide.

L'HOMME DU MATCH

Ludovic Blas (Nantes) : auteur de deux passes décisives, le milieu offensif est aussi à l'origine du pénalty inscrit par Louza. Dans tous les bons coups, il n'a pas rechigné dans le travail défensif également. Une grosse prestation pour l'ancien Guingampais, sous les yeux de son nouvel entraîneur Antoine Kombouaré.

LES CONSÉQUENCES

Quelle journée pour les Canaris ! Pour la première d'Antoine Kombouaré, les Nantais ont remporté leur première victoire depuis le 7 novembre dernier ! Impressionnants de vivacité et d'envies dans les dix premières minutes, les Canaris ont eu plus de mal ensuite mais ont fait bloc malgré la réduction du score angevine. En deuxième mi-temps, ils se sont donnés un peu d'air avec Kader Bamba ! La série de 15 matchs sans victoire est désormais derrière les Nantais, de quoi lancer un nouveau cycle !

Chez les Angevins, cette défaite risque de ne pas plaire à Stéphane Moulin. Surpris par l'entame de match tonitruante des adversaires, le SCO a manqué son appréhension du derby et l'a payé très cher. Avec deux buts de retard, la tâche s'annonçait compliquée même si Mangani a réduit la marque à la demi-heure de jeu. En fin de match, les Scoïstes, aux avant-postes pour égaliser, se sont fait punir.