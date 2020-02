L1 - L'affiche PSG-OL menacée par la tempête Ciara

Les vents violents soufflants actuellement en Île-de-France, issus de la tempête Ciara, pourraient mener au report de l'affiche Paris Saint-Germain - Olympique Lyonnais. Une décision concernant la tenue de la rencontre est attendue en cours de journée.

Après Monaco - Paris début décembre, la météo pourrait de nouveau entraîner le report d'un match du Paris Saint-Germain. En effet, la rencontre de clôture de la 24ème journée de Ligue 1 opposant les Rouge-et-Bleu à l'Olympique Lyonnais, programmée ce dimanche soir (21 heures, Parc des Princes), serait menacée. Selon Météo-France, des rafales de vent comprises entre 70 et 90 km/h, avec localement des pointes autour des 100 km/h, sont attendues en région parisienne ce dimanche.

Ces vents, issus de la tempête Ciara, pourraient même se renforcer en soirée et dépasser allègrement les 100 km/h. À en croire les informations de nos confrères de CNews, un point devrait être fait en cours de journée concernant la tenue - ou non - de cette rencontre. Pour rappel, le match de Bundesliga entre le Bourssia Mönchengladbach et Cologne (prévu à 15h30) ainsi que celui de Premier League entre Manchester City et West Ham (17h30) ont d'ores et déjà été reportés en raison de la tempête Ciara.