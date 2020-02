L1 - L'AS Monaco braque l'Amiens SC (résumé et notes)

Longtemps malmenée, l'AS Monaco a finalement arraché sur le gong un succès très précieux sur la pelouse de l'Amiens SC (1-2), ce samedi soir à l'occasion de la 24ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 24e Journée Amiens 1 - 21 - 0 Monaco S. Guirassy 9'

85' W. Ben Yedder

90' +3 I. Slimani



Après un début de rencontre très ouvert et équilibré, les Picards profitaient d'une grosse erreur de relance de Benjamin Lecomte pour ouvrir le score de manière précoce par l'intermédiaire de Sehrou Guirassy, buteur d'une frappe surpuissante du droit (1-0, 7ème). Sonnés par ce coup du sort, les Monégasques tentaient de réagir mais tombaient sur un Régis Gurtner inspiré et vigilant à deux reprises (12ème, 19ème). L'ASC, de son côté, continuait d'afficher un visage séduisant. Ainsi, Fousseni Diabaté, sur un bel exploit personnel, faisait frissonner la Licorne (23ème). Keita Baldé tentait de lui répondre du tac au tac mais l'attaquant sénégalais, pourtant parfaitement servi par Youssouf Fofana, manquait complètement sa reprise de la tête (24ème). Stevan Jovetic, bien décalé par Wissam Ben Yedder, faisait preuve de plus d'adresse mais voyait sa tentative être stoppée par la jambe gauche d'un Régis Gurtner impeccable (26ème). Peu avant la pause, le dernier rempart amiénois remportait à nouveau son duel face à l'attaquant monténégrin, menaçant sur un plat du pied droit (43ème).

Le retour gagnant du duo Ben Yedder - Slimani

Après la mi-temps, l'AS Monaco se montrait rapidement menaçante mais manquait clairement de précision dans le dernier geste. Stevan Jovetic, encore lui, sur un coup-franc bien placé, n'attrapait pas le cadre (53ème). Même son de cloche, quelques instants plus tard, pour Wissam Ben Yedder, dont la reprise de près filait au dessus du but de Régis Gurtner (55ème). La rencontre, équilibrée, était proche de basculer à l'entrée du dernier quart d'heure de jeu mais le corps arbitral refusait de siffler un penalty pourtant évident pour une faute de Nicholas Opoku sur l'entrant Islam Slimani (75ème). Finalement, la partie prenait une nouvelle tournure lorsque Wissam Ben Yedder, d'un sublime enchaînement dont il a le secret (tête puis demi-volée surpuissante sous la barre), permettait à son équipe de recoller (1-1, 85ème). Suite à la 16ème réalisation de la saison de leur attaquant de poche, les Asémistes ne s'arrêtaient pas en si bon chemin et sur un corner botté par Cesc Fabregas, Islam Slimani prenait le meilleur sur Aurélien Chedjou pour, de la tête, offrir le hold-up aux siens (1-2, 90ème+3). Un braquage qui permet aux hommes de Robert Moreno de grimper à la 5ème place du classement (35 points). L'ASC, émoussé et renversé, reste lui bloqué au 19ème rang (20 points).