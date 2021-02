L1 - L'AS Monaco fait plier le Stade Brestois 29 (analyse et notes)

L'AS Monaco continue sa série impressionnante ! À l'issue d'une seconde mi-temps de haut vol, le club de la Principauté est venu à bout du Stade Brestois 29 (2-0), ce dimanche après-midi, à l'occasion de la 27ème journée de Ligue 1. Stevan Jovetic puis Kevin Volland ont délivré les Asémistes, qui ont longtemps manqué de réussite et d'efficacité dans le dernier geste.

LE FAIT DU MATCH

Les opportunités ratées de l'AS Monaco. Maître de son sujet, la formation du Rocher a longtemps buté sur le verrou brestois. À la demi-heure de jeu, à la suite d'une faute de main dans sa surface de Romain Perraud, Wissam Ben Yedder a d'abord vu son penalty être détourné par Gautier Larsonneur (30ème). Puis, après la pause, le dernier rempart breton s'est à nouveau interposé devant ce même Wissam Ben Yedder (46ème), avant d'être sauvé par sa transversale sur une très belle reprise de volée décochée du pied droit par Caio Henrique (55ème). Dans un énorme temps fort, les Rouge-et-Blanc ont ensuite encore été menaçants via Sofiane Diop (57ème), Ruben Aguilar (58ème), Stevan Jovetic (74ème) ou encore Axel Disasi (75ème). Mais, à chaque fois, le portier brestois a sorti des arrêts parfois peu académiques mais décisifs.

LES BUTS

1-0 (76ème) : L'AS Monaco concrétise enfin sa domination ! Trouvé sur la gauche du terrain, Aleksandr Golovin parvient à décaler Stevan Jovetic dans l'axe. L'attaquant monténégrin fixe son vis à vis avant de déclencher une frappe enroulée du pied droit à ras de terre. Le ballon rase le poteau gauche de Gautier Larsonneur, impuissant cette fois-ci. C'est le troisième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le numéro 10 des Rouge-et-Blanc.

2-0 (89ème) : Le break pour l'ASM ! Aleksandr Golovin frappe un coup-franc collé à la ligne des six mètres, sur la droite. Le joueur russe choisit de passer en retrait au sol vers le premier poteau. Kevin Volland devance alors Brendan Chardonnet et déclenche un plat du pied droit limpide, qui ne laisse aucune chance à Gautier Larsonneur. C'est la treizième réalisation marquée cette saison en championnat par l'ancien joueur du Bayer Leverkusen.

L'HOMME DU MATCH

Gautier Larsonneur (Stade Brestois 29). Sous la grosse domination monégasque, le gardien de but breton a sorti le grand jeu pendant de très longues minutes avec pas moins de huit arrêts à son actif, dont un sur penalty. De retour dans le onze de départ brestois en ce dimanche après-midi, le portier a tout tenté pour permettre à son équipe de repartir avec un point de la Principauté. S'il a finalement cédé dans le dernier quart d'heure, il est sans conteste l'homme de cette rencontre.

LES CONSÉQUENCES

Logiquement, et grâce à son banc (entrées simultanées de Krepin Diatta, Aleksandr Golovin et Stevan Jovetic à l'heure de jeu), l'AS Monaco remporte ce match face à Brest et enchaîne un 12ème match sans défaite (10 victoires et 2 nuls en 2021). Malgré de nombreuses occasions manquées, les hommes de Niko Kovac ont su faire preuve de patience pour aller chercher un succès qui ne souffre d'aucune contestation. Au classement, les Rouge-et-Blanc confortent leur quatrième place (55 points) et reviennent à hauteur de l'OL, troisième (55 points).

Le Stade Brestois 29 a subi mais a été solide pendant une grande partie du match grâce à son dernier rempart. Finalement, et logiquement, le club breton a craqué sous les assauts répétés des joueurs du Rocher. Suite à cette défaite, les protégés d'Olivier Dall'Oglio pointent à la treizième place, bloqués à 31 points.