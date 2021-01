L1 - L'AS Monaco s'impose sur le fil face à Montpellier dans une rencontre riche en buts (analyse et notes)

L'AS Monaco s'imposer de justesse face à Montpellier dans une rencontre qu'ils ont pourtant longtemps dominé. Alors qu'ils menaient de trois buts d'écart, les Monégasques se sont fait peur dans la dernière demi-heure. Wissam Ben Yedder (24ème, 61ème) et Kévin Volland (24ème) sont les buteurs du côté de l'ASM, ce sont Elye Wahi (64ème) et Andy Delort (69ème) qui ont trouvé le chemin des filets chez les Montpelliérains.

Ligue 1 - 20e Journée Montpellier 2 - 30 - 2 Monaco S. Wahi 64'

A. Delort 69'

24' K. Volland

35' W. Ben Yedder

61' W. Ben Yedder (P.)



LE FAIT DU MATCH

Un réveil trop tardif. Si aucune des deux équipes n'est parvenue à avoir complètement la possession du ballon, l'AS Monaco a longtemps su mieux l'utiliser. À l'inverse, les hommes de Michel Der Zakarian ont trop souvent manqué d'idée et n'ont que trop rarement su mettre en danger Benjamin Lecomte. Plusieurs actions notamment du des contre-attaques ont été mal négociées par les attaquant du MHSC. Le premier tir cadré des Montpelliérains est arrivée seulement après l'heure de jeu (64ème) lors de la réduction du score. Le second (69ème) a également fini au fond des filets des Monégasques. Malheureusement la réaction est arrivée bien trop tard.

LES BUTS

0-1 (24ème) : L'AS Monaco ouvre le score ! Sur un corner dévié au premier poteau, Ben Yedder déclenche une sublime demi-volée qui vient s'écraser sur la barre transversale ! Le ballon revient sur Kévin Volland qui arrive en pleine course, frappe sans contrôler le cuire et ajuste Benjamin Lecomte.

0-2 (35ème) : Monaco double la mise ! Servie par un centre de Caio Henrique venant du côté gauche, Wissam Ben Yedder dévie le ballon de la tête qui et trompe Omlin.

0-3 (61ème) : Et de trois pour l'ASM ! Après une magnifique une-deux avec Ben Yedder, Volland se fait faucher dans la surface. L'ancien joueur du FC Séville se charge de tirer le penalty et vient inscrire un doublé en croisant sa frappe du pied droit. Omlin était partie du con côté mais était trop court.

1-3 (64ème) : Montpellier réduit le score ! Sur le premier tir cadré de la rencontre pour le MHSC, Elye Wahi vient trouver le chemin des filets. Grâce à un centre de Delort depuis le côté droit, le jeune attaquant ajuste au second poteau Benjamin Lecomte grâce à un limpide plat du pied.

2-3 (69ème) : Le MHSC relance le match ! Les Monégasques toujours sous le choc après le but, les montpelliérains profitent d'un contre favorable et c'est Florent Mollet qui hérite du ballon. Ce dernier adresse un centre pour Delort qui trompe Lecomte grâce à un sublime geste qui ressemble légèrement à une Madjer.

L'HOMME DU MATCH

Wissam Ben Yedder, le retour en grâce. Cela faisait plusieurs semaines que l'attaquant de 30 décevait sur ses dernières prestations, mais ce soir l'international français a retrouvé des couleurs. Avec deux buts et en étant impliqué sur le troisième, l'ancien joueur du FC Séville a fait souffrir la défense montpelliéraine pendant quatre-vingt minutes. Par ses déplacements intelligents, Pedro Mendes et Daniel Congré étaient constamment en retard sur Ben Yedder. Une performance qui redonnera le sourire aux supporters de l'ASM et de la confiance à l'avant-centre monégasque.

LES CONSÉQUENCES

Montpellier perd trois précieux points dans sa course à l'Europe face au club de la Principauté et stagne au classement. Les hommes de Michel Der Zakarian restent à la même place (8ème, 28 points) et comptent désormais huit points de retard sur la quatrième place.

L'AS Monaco repart avec la victoire de la Mosson et met la pression aux équipes du podium. Les Monégasques (4ème, 36 points) sont à seulement quatre points de la première place en attendant les autres résultats du week-end.