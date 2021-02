L1 - L'AS Monaco sauve les meubles face au FC Lorient (analyse et notes)

Après sept victoires de rang en championnat, l'AS Monaco a marqué le pas. En souffrance, le club du Rocher a arraché in extremis le nul face au FC Lorient (2-2), ce dimanche après-midi, lors de la 25ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 25e Journée Monaco 2 - 20 - 1 Lorient W. Ben Yedder (P.) 48'

W. Ben Yedder 93'

7' T. Moffi (P.)

62' T. Moffi



LE FAIT DU MATCH

L'AS Monaco passe à côté de sa rencontre. Sur une série de huit victoires consécutives toutes compétitions confondues, les Rouge-et-Blanc ont connu un jour sans face au promu breton. En première mi-temps, disputée sur un train de sénateur, les protégés de Niko Kovac n'ont pas montré grand chose. Hormis deux timides occasions pour Wissam Ben Yedder (33ème, 36ème), le club du Rocher a été dominé dans tous les secteurs de jeu et aurait même pu regagner les vestiaires avec deux buts de retard au tableau d'affichage si Terem Moffi s'était montré plus adroit au quart d'heure de jeu. Il y a certes eu un léger mieux après la pause, notamment dans l'état d'esprit, qui a permis aux joueurs de la Principauté de revenir à deux reprises. Mais avec peu d'idées sur le plan offensif, des couloirs en souffrance, et trop d'approximations défensives, l'AS Monaco ne pouvait difficilement espérer mieux qu'un match nul au vu de sa décevante prestation d'ensemble.

LES BUTS

0-1 (7ème) : Lorient refroidit le Rocher ! Lancé en profondeur plein axe, Yoann Wissa pénètre dans la surface monégasque et se fend d'un crochet extérieur pour éliminer Benjamin Lecomte. Dans sa sortie, le dernier rempart asémiste accroche le pied de l'attaquant, qui s'écroule. L'arbitre central n'hésite pas un seul instant et désigne le point de penalty. D'un plat du pied gauche, plein centre, à mi-hauteur, Terem Moffi ne tremble pas et trompe Benjamin Lecomte, parti sur sa gauche. C'est le septième but inscrit cette saison en Ligue 1 par le numéro 13 du FCL.

1-1 (48ème) : Monaco recolle dès la reprise ! Sur un corner botté depuis la droite du terrain, le ballon vient heurter la main droite du malheureux Houboulang Mendes. Monsieur Millot montre le point de penalty. D'une frappe croisée du droit, puissante et en hauteur, Wissam Ben Yedder transforme la sentence malgré le plongeon du bon côté de Matthieu Dreyer. C'est la douzième réalisation marquée cette saison en championnat par l'international français.

1-2 (62ème) : Lorient repasse en tête ! Dans le couloir droit, proche de sa surface, Djibril Sidibé subit le pressing lorientais et rate sa passe dans l'axe du terrain. Terem Moffi en profite pour récupérer le cuir, résiste au retour de Benoît Badiashile, puis déclenche une frappe du gauche à ras de terre qui trompe Benjamin Lecomte entre ses jambes. L'attaquant nigérian s'offre un doublé et son huitième but de l'exercice 2020-2021.

2-2 (90ème+3) : L'AS Monaco revient sur le gong ! Alerté par un long ballon aérien, Benoît Badiashile s'impose dans les airs et parvient à remiser de la tête pour Wissam Ben Yedder. De près, du plat du pied gauche, le capitaine asémiste propulse alors le cuir dans les filets bretons. Auteur d'un nouveau doublé, le Tricolore en est désormais à treize buts inscrits en Ligue 1 cette saison.

L'HOMME DU MATCH

Terem Moffi (FC Lorient). L'attaquant nigérian est sans conteste l'homme de cette partie. Auteur d'un doublé (4 tirs au total), il a été un véritable poison pour l'arrière-garde asémiste (3 dribbles réussis, 1 passe clé). Avec un peu plus d'adresse, il aurait même pu inscrire une autre réalisation mais son plat du pied gauche n'a pas trouvé le cadre de Benjamin Lecomte (14ème).

LES CONSÉQUENCES

En grandes difficultés et menée au score jusqu'au bout du temps additionnel, l'AS Monaco a sauvé les meubles et peut remercier son capitaine, Wissam Ben Yedder, auteur d'un doublé salvateur qui permet aux Rouge-et-Blanc d'éviter leur première défaite en 2021. Suite à ce résultat nul, arraché dans les ultimes secondes, les Monégasques restent à la quatrième place du classement (49 points), à trois points du podium.

Auteurs d'un match très intéressant mais rattrapés sur le fil, les Bretons devraient regagner Lorient avec des gros regrets dans leurs valises. Le succès était tout proche et il faudra finalement se contenter d'un tout petit point, qui permet toutefois aux hommes de Christophe Pélissier d'étendre leur série d'invincibilité à cinq rencontres (3 victoires, 2 nuls). Au classement, le FCL reste à la dix-septième position (23 points).