L1 - L'AS Saint-Etienne bute sur le DFCO (analyse et notes)

Ce dimanche après-midi, malgré une domination d'ensemble, l'AS Saint-Etienne n'a pu faire mieux que match nul sur la pelouse du Dijon FCO (0-0), à l'occasion de la 13ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 13e Journée Dijon 0 - 00 - 0 Saint-Etienne

LE FAIT DU MATCH

La réussite fait défaut aux Verts. Dans un match loin d'être transcendant, le club ligérien s'est tout de même procuré les meilleures opportunités de marquer. En fin de première mi-temps, dans un temps fort, l'AS Saint-Etienne aurait tout d'abord dû obtenir un penalty pour un croc-en-jambe de Bruno Ecuele Manga sur Denis Bouanga (39ème). Mais, de manière assez incompréhensible, Monsieur Ruddy Buquet, pourtant bien placé, n'a pas daigné désigner le point de penalty. La VAR, elle, n'a également rien trouvé à redire... Puis, en milieu de second acte, aussi dans un temps fort forézien, Denis Bouanga, encore lui, a trouvé la main d'Anthony Racioppi ainsi que le montant du but dijonnais sur une frappe du droit au premier poteau consécutive à un centre en retrait de Romain Hamouma (68ème). Rageant pour l'ASSE.

L'HOMME DU MATCH

Harold Moukoudi (AS Saint-Etienne). Le défenseur central des Verts a rendu une copie très solide en Bourgogne. Mama Baldé, son adversaire direct, n'a quasiment pas vu le jour. Impressionnant dans les duels (7 gagnés), infranchissable (3 dégagements, 5 interceptions, 1 tacle) et appliqué balle au pied, l'ancien axial du Havre AC confirme sa montée en puissance avec cette nouvelle prestation plutôt convaincante.

LES CONSÉQUENCES

Après une entame de match intéressante et des petites situations dans le camp ligérien, le DFCO a baissé de pied, gêné par la relative maîtrise des visiteurs. En manque d'idée sur le plan offensif, les Bourguignons ont pu compter sur un peu de réussite ainsi que sur la belle solidité de leur charnière centrale pour obtenir le point du nul. Vainqueurs à Nice dimanche dernier (1-3), les hommes de David Linarès enchaînent donc un deuxième match sans défaite. S'ils restent englués à la vingtième et dernière place du classement (8 points), ils reviennent à hauteur du FC Lorient, dix-neuvième (8 points également).

Sans se montrer géniaux, les Verts auraient sûrement mérité un petit peu plus que ce point du match nul. Dominés en début de rencontre, les protégés de Claude Puel sont parvenus à monter en puissance au fil des minutes pour globalement maîtriser les débats. Malheureusement, la réussite et l'efficacité n'ont pas été au rendez-vous sur leurs différentes incursions dans l'arrière-garde dijonnaise. Il faudra donc se contenter de ce nul, le deuxième de rang en championnat, qui permet toutefois à l'ASSE de conserver sa quinzième place au classement (12 points) et de prendre quatre unités d'avance sur le premier relégable.