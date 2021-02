L1 - L'AS Saint-Etienne et le FC Nantes se quittent dos à dos (analyse et notes)

Ce mercredi soir, les Verts de l'AS Saint-Etienne et les Canaris du FC Nantes se sont quittés dos à dos (1-1), à l'occasion de la 23ème journée de Ligue 1. Un résultat flatteur pour les hommes de Claude Puel, dominés dans les grandes largeurs par des Nantais séduisants mais pas assez réalistes.

Ligue 1 - 23e Journée Saint-Etienne 1 - 10 - 1 Nantes M. Camara 57'

36' R. Kolo



LE FAIT DU MATCH

Les Canaris ratent le break, à deux reprises ! Logiquement devant au score, le FCN, supérieur à l'AS Saint-Etienne en ce premier acte, se procure une énorme occasion de doubler la mise avant la pause. Parfaitement lancé dans la profondeur, Randall Kolo Muani résiste au retour d'Harold Moukoudi mais rate complètement sa tentative de lobe en arrivant devant Jessy Moulin (41ème). Quelques petites minutes après la reprise, sur un nouveau déboulé d'un Randall Kolo Muani intenable, le ballon arrive jusqu'à Ludovic Blas, seul face au but. Le milieu de terrain offensif tente un plat du pied gauche, repoussé sur la ligne de but par Mahdi Camara... dans les pieds de Moses Simon. L'ailier nigérian frappe alors à son tour, et voit sa puissante tentative du droit venir s'écraser sur la transversale de Jessy Moulin (48ème). Le FCN a clairement laissé passer sa chance.

LES BUTS

0-1 (36ème) : Les Canaris prennent les devants au terme d'un magnifique mouvement collectif ! Servi dans le coeur du jeu, Ludovic Blas écarte sur Fabio dans le couloir droit. La latéral brésilien lève la tête et centre au sol à destination de Randall Kolo Muani. En première intention, l'attaquant du FCN reprend le cuir puissamment du plat du pied droit. Jessy Moulin, pourtant sur la trajectoire du ballon, doit s'incliner. C'est le troisième but inscrit en cet exercice 2020-2021 par le natif de Bondy, sur la première passe décisive de Fabio.

1-1 (57ème) : Les Verts recollent ! Sur un corner botté depuis la droite du terrain, le ballon est dévié de la tête par Denis Bouanga au premier poteau. Pape Abou Cissé, gêné par deux défenseurs, rate alors sa reprise aux six mètres et le cuir parvient finalement jusqu'au second poteau. Complètement délaissé par l'arrière-garde des Canaris, Mahdi Camara reprend le ballon du plat du pied droit, au sol, et l'envoie dans les filets, battant un Alban Lafont impuissant. C'est le troisième but marqué cette saison en Ligue 1 par le couteau suisse ligérien.

L'HOMME DU MATCH

Randall Kolo Muani (FC Nantes). Positionné à la pointe de l'attaque des Canaris, le numéro 23 a livré une très belle rencontre face à l'imposante charnière centrale ligérienne. Opposé à Pape Abou Cissé et Harold Moukoudi, deux beaux gabarits, il a su se montrer disponible et décisif. Avec un peu plus d'adresse et de réussite, il aurait même pu inscrire un doublé (quatre tirs au total, dont trois cadrés) et avoir une passe décisive à son actif. Suite à l'entrée de Kalifa Coulibaly en lieu et place de Moses Simon (80ème), il a pris le couloir et a également assuré. Un gros match, en somme.

LES CONSÉQUENCES

Intéressants à Nice le week-end dernier (victoire 0-1), les Verts n'ont rien montré pendant près de 50 minutes de jeu. Dépassés dans tous les domaines et en manque d'envie, ils ont longtemps flirté avec la correctionnelle. Heureusement pour eux, les Canaris ont manqué de précision et de chance dans le dernier geste. S'il y a eu du mieux en deuxième mi-temps, notamment grâce aux entrées simultanées à la pause de Romain Hamouma et Anthony Modeste, ce dernier passant d'ailleurs tout près de son premier but dans le Forez sur une tête hors cadre (69ème), il était difficile d'espérer mieux au vu de la prestation d'ensemble. Suite à ce score de parité, les hommes de Claude Puel restent à la seizième place du classement (23 points) et conservent quatre unités d'avance sur le FC Nantes (19 points). Prochain rendez-vous pour l'ASSE : la réception du FC Metz, ce dimanche après-midi (Stade Geoffroy-Guichard), dans le cadre de la 24ème journée.

Malgré un très bon match et une domination globale, le FC Nantes repart du Forez avec un tout petit point. Incapables de faire le break malgré des grosses occasions, les Canaris ont concédé l'égalisation sur un des rares temps forts des Verts. Suite à ce résultat qui laissera à coup sûr des regrets, les protégés de Raymond Domenech en sont désormais à quatorze matches de rang sans succès, dont six sous la houlette de l'ancien sélectionneur tricolore. Comme déjà écrit ci-dessus, le FCN (19 points) reste à quatre unités des Verts mais délaisse la place de barragiste et retrouve la dix-septième position du classement. Dimanche après-midi (17 heures, Stade de la Beaujoire), pour sa prochaine sortie, le club des bords de l'Erdre aura fort à faire face au leader, le Lille OSC, à l'occasion de la 24ème levée.