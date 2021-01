L1 - L'AS Saint-Etienne réagit et fait tomber l'OGC Nice (analyse et notes)

Humiliée dans le derby rhônalpin, l'AS Saint-Etienne a bien réagi en s'offrant une courte mais logique victoire sur la pelouse de l'OGC Nice (0-1), ce dimanche après-midi, lors de la 22ème journée de Ligue 1. Charles Abi, quelques secondes avant les arrêts de jeu, a offert un succès précieux aux Verts qui se donnent un peu d'air dans le bas du tableau.

Ligue 1 - 22e Journée Nice 0 - 10 - 0 Saint-Etienne 88' C. Abi



LE FAIT DU MATCH

Le cadre se dérobe de part et d'autre. Dans un match disputé sur un rythme modéré, Aiglons et Verts ont eu les ballons pour faire trembler les filets. Mais la précision dans le dernier geste a fait défaut. Le premier a dégainé, hors cadre évidemment, a été Romain Hamouma, sur un beau décalage en retrait signé Arnaud Nordin (22ème). D'une tête smashée à mi-hauteur, Denis Bouanga a ensuite chatouillé le but niçois (32ème). Le Gym a alors répondu, sans plus de réussite. D'une frappe enroulée du pied droit, Amine Gouiri n'est pas passé loin d'ouvrir le score (36ème). Même son de cloche moins de 180 secondes plus tard pour Jeff Reine-Adélaïde, auteur d'une frappe rasante du droit qui a flirté avec le montant de Jessy Moulin (39ème). En fin de première mi-temps, Denis Bouanga, encore de la tête, aurait clairement mérité mieux (42ème). Au retour des vestiaires, les occasions ont certes été beaucoup moins nombreuses, mais ont presque toutes connu le même sort. Flavius Daniliuc, d'une reprise au point de penalty, a ainsi vu le cadre se dérober de très peu (60ème). Idem un gros quart d'heure plus tard pour Denis Bouanga. Sur un sublime centre déployé du pied gauche par Adil Aouchiche, le Gabonais, pourtant seul au second poteau, a placé une tête... hors cadre (76ème) !

LE BUT

0-1 (89ème) : Les Verts font craquer les Aiglons ! À la retombée d'un centre déployé de la droite du terrain par Kévin Monnet-Paquet, Miguel Trauco, depuis l'angle gauche de la surface, tente une reprise de volée, du pied gauche évidemment, qui s'avère beaucoup trop croisée. Le ballon parvient finalement jusqu'à Charles Abi qui, proche des six mètres, déclenche une frappe soudaine du plat du pied gauche et catapulte le cuir dans le but de Walter Benitez. C'est la deuxième réalisation inscrite cette saison en Ligue 1 par le jeune attaquant ligérien.

L'HOMME DU MATCH

Adil Aouchiche (AS Saint-Etienne). De retour dans le onze de départ ligérien, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain a fait énormément de bien aux Verts. C'est bien simple, dès qu'il touche le ballon, il se passe quelque chose. Avec un peu plus de réussite de la part de ses attaquants, il aurait même été crédité d'au moins une passe décisive. Habile techniquement (88% de passes réussies) et influent (3 passes clés, 10 centres, 4 passes en profondeur, 1 grosse occasion créée), il a cédé sa place après 81 très bonnes minutes à Kévin Monnet-Paquet, impliqué sur le but victorieux de Charles Abi.

LES CONSÉQUENCES

Tombeurs du RC Lens le week-end dernier, les Aiglons sont retombés dans leurs travers. Le Gym, décidemment impuissant à la maison (dernière victoire en date du 3 octobre), n'a pas montré grand chose face aux Ligériens et n'a jamais été en mesure de changer de rythme. Suite à ce revers, les hommes d'Adrian Ursea pointent au treizième rang, bloqués à 26 points. Prochain rendez-vous pour les coéquipiers de Walter Benitez, et pas des moindres : un court déplacement sur la pelouse de l'AS Monaco, programmé mercredi soir (21 heures, Stade Louis-II), pour un derby de la Côte d'Azur (J23 Ligue 1) qui s'annonce très, très important.

Après l'énorme claque reçue dans le derby, l'AS Saint-Etienne a bien réagi. Les Verts, qui ont reçu la visite de leurs supporters hier au Centre sportif Robert-Herbin, ont livré un match intéressant sur la Côte d'Azur. Appliqués, solidaires et dominateurs, ils ont logiquement fini par arracher un succès capital dans la course au maintien. Avec cette victoire, la première depuis le 16 décembre dernier, les protégés de Claude Puel restent à la seizième place du classement (22 points) mais prennent un peu d'air par rapport à la zone rouge. Un bon résultat qu'ils tenteront de confirmer dès mercredi soir (21 heures, Stade Geoffroy-Guichard), à l'occasion de la 23ème journée, face à un concurrent direct : le FC Nantes.