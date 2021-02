L1 - L'AS Saint-Etienne réalise un gros coup à Rennes (analyse et notes)

Solides défensivement et efficaces sur le plan offensif, les Verts de l'AS Saint-Etienne ont pris le meilleur sur un pâle Stade Rennais FC (0-2), ce dimanche après-midi, lors de la 25ème journée de Ligue 1. Avec cette victoire obtenue au terme d'un match plein, le club ligérien se donne de l'air dans le bas du tableau. Les Rouge-et-Noir, eux, n'ont plus gagné depuis quatre rencontres et voient le quatuor de tête s'éloigner encore un peu plus.

Ligue 1 - 25e Journée Rennes 0 - 20 - 1 Saint-Etienne 27' D. Bouanga

71' A. Nordin



LE FAIT DU MATCH

L'AS Saint-Etienne remporte la bataille tactique. Après quelques sorties en 5-3-2, les Verts ont renoué avec le 4-3-3 et ont livré un match plein. Très rarement mis hors de position et maîtres dans les duels, les hommes de Claude Puel n'ont quasiment rien laissé aux Bretons, qui ont été incapables d'élever leur niveau de jeu pour se montrer réellement menaçants.

LES BUTS

0-1 (27ème) : Saint-Etienne concrétise son temps fort ! Dans le couloir gauche du terrain, Wahbi Khazri s'arrache et lance le contre ligérien. Après avoir poussé son effort, l'attaquant forézien lève la tête et renverse magnifiquement le jeu du pied gauche. Servi sur la droite de la surface, Denis Bouanga ne peut se mettre en position de tir et s'appuie derrière sur Yvan Neyou. Ce dernier se fend alors d'une très belle passe dans la profondeur et retrouve le Gabonais. D'un tir croisé du pied droit, à ras de terre, le numéro 20 des Verts envoie le cuir dans le petit filet opposé d'Alfred Gomis. C'est le quatrième but inscrit cette saison en Ligue 1 par l'ancien ailier du Nîmes Olympique, sur la deuxième passe décisive de l'exercice d'Yvan Neyou.

0-2 (71ème) : Saint-Etienne fait le break ! Sur une récupération haute de Denis Bouanga, les Verts partent en contre. Zaydou Youssouf, qui vient de faire son entrée en jeu, pousse son effort et renverse très intelligemment le jeu dans le couloir droit. Arnaud Nordin, après un bon contrôle, fixe Nayef Aguerd puis déclenche une frappe croisée du droit, à ras de terre, qui rentre dans le but avec l'aide du poteau. C'est la troisième réalisation marquée cette saison en Ligue 1 par l'ailier stéphanois, sur la première passe décisive de Zaydou Youssouf.

L'HOMME DU MATCH

Denis Bouanga (AS Saint-Etienne). Dans le dur ces dernières semaines malgré une réelle volonté de bien faire, l'ailier gabonais a profité de ce déplacement en Bretagne pour retrouver de sa superbe (5 dribbles réussis sur 7 tentés). Après une première tentative enroulée du pied gauche (20ème), il a ouvert la marque de belle manière pour concrétiser le temps fort de son équipe (27ème). Stéphanois le plus dangereux en seconde mi-temps (59ème, 88ème), il est aussi et surtout à l'origine du but du break avec une récupération haute, qui symbolise également ses gros efforts dans ce secteur de jeu (11 duels gagnés, 3 interceptions, 1 dégagement). Un match plein, en somme.

LES CONSÉQUENCES

Le Stade Rennais FC confirme ses grosses difficultés du moment. En manque d'idée sur le plan offensif et dominés physiquement, les Rouge-et-Noir concèdent un revers logique face à des Stéphanois volontaires. Les hommes de Julien Stéphan, qui enchaînent un quatrième match de rang sans gagner en Ligue 1 (2 nuls, 2 défaites), stagnent à la cinquième position du classement, bloqués à 38 points. L'AS Monaco, quatrième, est onze longueurs devant. Le SRFC, également éliminé en Coupe de France jeudi soir, va désormais être contraint de regarder derrière.

De son côté, l'AS Saint-Etienne confirme sa bonne passe en championnat avec un succès mérité sur la pelouse du Roazhon Park. Grâce à cette belle victoire, la deuxième de suite en Ligue 1, les protégés de Claude Puel sont désormais invaincus depuis quatre rencontres (3 succès, 1 nul) et se donnent de l'air dans le bas du tableau. Les coéquipiers de Mathieu Debuchy, qui aurait pu être exclu pour un tacle très dangereux sur Jérémy Doku (33ème), pointent à la quinzième place du classement (29 points) et recollent à l'OGC Nice et au Stade de Reims.