L1 - L'AS Saint-Etienne tombe avec les honneurs à Strasbourg (analyse et notes)

Décimée par les absences (dix joueurs testés positifs au coronavirus ainsi qu'une grande partie du staff technique) et dirigée par Laurent Huard, responsable technique du centre de formation, l'AS Saint-Etienne a montré du courage mais s'est inclinée sur la pelouse du Racing Club Strasbourg Alsace (1-0), ce dimanche après-midi, lors de la 20ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 20e Journée Strasbourg 1 - 01 - 0 Saint-Etienne L. Ajorque 29'



LE FAIT DU MATCH

Ryad Boudebouz rate (encore) un penalty et plombe les Verts ! Bien entrée dans son match, l'AS Saint-Etienne a rapidement obtenu un penalty pour une sortie musclée d'Eiji Kawashima sur Aïmen Moueffek, parfaitement lancé dans la profondeur par Jean-Philippe Krasso (8ème). Ryad Boudebouz, qui avait manqué sa tentative face au Nîmes Olympique il y a quelques semaines, s'est alors présenté devant le portier nippon. Malheureusement pour le club ligérien, le meneur de jeu a envoyé sa frappe enroulée du pied gauche au-dessus du but alsacien (10ème). LE tournant du match, à n'en pas douter.

LE BUT

1-0 (29ème) : Strasbourg fait la différence ! Sur un centre déployé depuis le couloir droit par Kenny Lala, Ludovic Ajorque semble faire faute sur Jessy Moulin mais le jeu se poursuit. L'ASSE peine à se dégager et le ballon revient finalement sur le latéral droit des Bleu-et-Blanc, qui se fend d'un nouveau centre, enroulé du pied gauche cette fois. Parti à la limite du hors-jeu, Ludovic Ajorque se retrouve alors seul aux six mètres et dévie légèrement le cuir de l'extérieur du pied gauche. Jessy Moulin ne peut intervenir et le ballon termine sa course dans le petit filet ligérien. C'est le huitième but inscrit cette saison en Ligue 1 par l'avant-centre alsacien.

L'HOMME DU MATCH

Ludovic Ajorque (RC Strasbourg Alsace). Positionné à la pointe de l'attaque des Bleu-et-Blanc, le numéro 25 alsacien a livré une copie solide. Très présent dans les duels et précieux dans le jeu (3 passes clés, 2 occasions créées), il a beaucoup essayé (3 tirs au total) et a été récompensé de ses efforts en offrant une victoire très importante à son équipe sur un but plein de subtilité.

LES CONSÉQUENCES

Le Racing Club Strasbourg Alsace s'est imposé face à des Verts diminués mais a joué avec le feu et a été tout proche de se brûler. En effet, dans leur temps fort du début de seconde mi-temps, les Bleu-et-Blanc ont eu les ballons pour faire le break mais ont manqué de réalisme. Ludovic Ajorque, sur une double occasion (57ème), Adrien Thomasson, sur une frappe déviée par Miguel Trauco et détournée in extremis par Jessy Moulin (60ème), et surtout, Habib Diallo, qui a raté un but tout fait (63ème), ont eu les occasions pour assurer une fin de match tranquille au RCSA. Faute d'adresse, le club alsacien a alors souffert jusqu'au coup de sifflet final et aurait même pu être pénalisé sur des mains dans la surface de Stefan Mitrovic (66ème) et Alexander Djiku (67ème). Malgré ces frissons, les hommes de Thierry Laurey ont malgré tout conservé leur avantage pour remporter un succès précieux, le troisième de rang sans encaisser de but. Au classement, le Racing grimpe à la treizième place (23 points) et visera la passe de quatre à Dijon, dimanche prochain (15 heures, Stade Gaston-Gérard), lors de la 21ème journée.

Privée de nombreux joueurs cadres mais portée par une jeunesse insouciante, l'AS Saint-Etienne a montré un visage plutôt séduisant en Alsace et a fait plus que jeu égal avec les Strasbourgeois. C'est une évidence, le penalty raté en début de match va à coup sûr laisser beaucoup de regrets aux hommes de Claude Puel, qui méritaient mieux et qui ont poussé jusqu'au coup bout. Suite à ce nouveau revers, le deuxième de rang en championnat, les Ligériens, qui ont de surcroît perdu Aïmen Moueffek sur blessure (64ème, genou), restent bloqués à la seizième place du classement (19 points). Prochain rendez-vous pour l'ASSE et pas des moindres : le deuxième acte du derby rhônalpin face à l'Olympique Lyonnais, dimanche soir prochain (21 heures, Stade Geoffroy-Guichard), en clôture de la 21ème levée.