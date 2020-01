L1 - L'ASSE s'offre les Crocos et un rebond bienvenu (analyse et notes)

Après quatre défaites consécutives, les Verts de Saint-Etienne ont enfin renoué avec le succès en disposant du Nîmes Olympique (2-1), ce samedi soir, à l'occasion de la 21ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 21e Journée Saint-Etienne 2 - 12 - 1 Nîmes W. Khazri 3'

W. Khazri (P.) 34'

45' Z. Ferhat



LE FAIT DU MATCH

Nîmes relance le match avant de rentrer aux vestiaires. Dominés dans les grandes largeurs et menés de deux buts par des Verts saignants, les Crocos vont parvenir à relancer totalement les débats quelques secondes avant la pause. En effet, le but de la tête inscrit par Zinedine Ferhat (45ème) a permis aux Gardois de reprendre espoir et confiance. La seconde période délivrée par les Nîmois sera ainsi très intéressante, dans le jeu et dans les intentions. Le nul n'était même pas loin mais l'égalisation de la tête par Loïck Landre (86ème) a logiquement été refusée par la VAR pour un hors-jeu de position.

LES BUTS

1-0 (3ème) : Saint-Etienne frappe d'entrée ! Bien lancé sur le côté gauche de la surface de réparation nîmoise par Miguel Trauco, Wahbi Khazri ouvre son plat du pied droit et trompe Paul Bernardoni, trop court sur sa gauche. Refusée dans un premier temps pour un hors-jeu de position, la deuxième réalisation de la saison de l'attaquant tunisien est finalement, et logiquement, validée par les arbitres vidéos.

2-0 (34ème) : Le break pour les Verts ! Parfaitement décalé par Charles Abi, Arnaud Nordin entre dans la surface nîmoise et se fait déséquilibrer par Sofiane Alakouch. L'arbitre central n'hésite pas et désigne le point de penalty. D'un plat du pied droit, à ras de terre, Wahbi Khazri prend Paul Bernardoni à contre-pied pour s'offrir son troisième but de l'exercice.

2-1 (45ème) : Les Crocos réduisent l'écart ! Dans le couloir gauche, Kévin Denkey récupère le ballon, lève la tête et déploie un très bon centre du gauche vers les 5,50 mètres. Placé derrière Loïc Perrin, Zinedine Ferhat surgit et devance Miguel Trauco pour placer une tête décroisée. Le ballon termine sa course dans le petit filet opposé de Stéphane Ruffier, impuissant. C'est le deuxième but de la saison pour Zinedine Ferhat et la première passe décisive délivrée par Kévin Denkey.

L'HOMME DU MATCH

Wahbi Khazri (ASSE). Auteur d'une ouverture du score précoce (3ème), le numéro 10 des Verts a eu le ballon du break à peine quelques minutes plus tard sur une offrande de Charles Abi. Mais le cadre, sur sa reprise du plat du pied droit, s'est dérobé (19ème). Finalement, il s'est offert le doublé sur un penalty, peu après la demi-heure de jeu (34ème). En plus de ses buts, il s'est montré intéressant dans le jeu, avant de baisser de pied en seconde période. Sorti sous l'ovation du Chaudron à la 84ème minute, remplacé par Mahdi Camara.

LES CONSÉQUENCES

Entreprenants et séduisants durant la quasi totalité de la première période, les Verts se sont ensuite relâchés et ont pris un petit coup sur la tête avec la réduction du score gardoise. Lors du second acte, à rallonge, les protégés de Claude Puel ont affiché un visage bien moins conquérant et ont flirté avec la correctionnelle malgré quelques belles opportunités (Bouanga 66ème, Nordin 90ème, but refusé à Bouanga 90ème+7). Au final, un succès étriqué qui permet à l'ASSE de mettre fin à sa mauvaise série et de se donner un peu d'air au classement (14ème, 28 points).

Longtemps dépassés, les Crocos sont parvenus à reprendre espoir en réduisant la marque en fin de premier acte. Plus mordants et plus agressifs en seconde, les protégés de Bernard Blaquart auraient sans doute mérité mieux... Mais il faudra faire avec une nouvelle défaite, qui laisse les Gardois en bas de classement (19ème, 15 points).