L1 - L'équipe-type de la 7ème journée

Avec les cartons de Lille et du Paris Saint-Germain, 4-0 contre Lens et Nîmes, l'équipe-type de la 7ème journée de Ligue 1 accueillent trois Parisiens et trois Lillois. Pour le reste, nous retrouvons également deux Lyonnais, un Marseillais, un Lorientais ou encore un Messin.

