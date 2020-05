L1 - L'équipe-type de la saison 2019-2020

Suite à l'annonce de la fin de la saison de Ligue 1, MadeinFOOT a composé son équipe-type en se basant sur les notes moyennes attribuées à chaque joueur.

Puisque la fin de la récrée a sonné, il est temps de distribuer les bons points. Alors que la saison de Ligue 1 est définitivement arrêtée, MadeinFOOT dévoile son équipe-type, basée sur les notes attribuées par la rédaction lors des vingt-huit journées disputées (seuls les joueurs notés sur un minimum de dix matchs ont été pris en compte, les notes moyennes sont indiquées dans la vidéo intégrée à cet article).

Meilleure défense du championnat avec seulement 21 buts encaissés, le Stade de Reims place trois représentants, à commencer par son gardien, Predrag Rajkovic. Arrivé l’été dernier, le serbe (24 ans) s’est vite acclimaté et a enchaîné les clean sheets (12 matchs sans encaisser de but), bien aidé par sa paire de centraux alliant jeunesse et expérience, formée par Axel Disasi (22 ans) et Yunis Abdelhamid (32 ans). Le lead de cette défense revient cependant à Thiago Silva, encore impérial malgré ses 35 ans et l’approche de sa fin de contrat.

Les deux meilleurs buteurs associés en attaque

Cette ligne de trois derrière laisse deviner une équipe très offensive, dont la révélation Eduardo Camavinga (17 ans) et l’incontournable Marco Verratti (27 ans) assurent la transition au milieu de terrain. Devant eux, on retrouve un trio de milieux offensifs composé d’Angel Di Maria (32 ans) à droite, Neymar (28 ans) à gauche et Dimitri Payet (33 ans) en soutien du duo d’attaque. À eux trois, ils totalisent 29 buts et 24 passes décisives.

Mais pour faire trembler les filets, cette saison, il fallait compter sur Wissam Ben Yedder (29 ans) et Kylian Mbappé (21 ans). Les deux internationaux français, meilleurs buteurs de ce championnat de France tronqué, avec 18 buts chacun, sont évidemment présents à la pointe de cette équipe-type.

