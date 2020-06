L1 - L'équipe-type de la saison selon les fans du championnat

En cette saison 2019-2020 de Ligue 1, dont l'arrêt définitif a été acté le 30 avril dernier, il n'y aura pas de Trophées UNFP. Pour compenser ce qu'on pourrait qualifier de "manque", le site officiel de l'élite hexagonale a proposé aux internautes de voter pour établir leur équipe-type de la saison, qui vient d'être dévoilée ce lundi après-midi. Cette formation, avec un schéma tactique en 4-3-3, se compose de trois joueurs de l'Olympique de Marseille, deux du Stade Rennais, cinq du Paris Saint-Germain et un de l'AS Monaco.

L'ÉQUIPE-TYPE DE LA LIGUE 1 SELON LES INTERNAUTES

Steve Mandanda (OM) - Hamari Traoré (SRFC), Boubacar Kamara (OM), Marquinhos (PSG), Juan Bernat (PSG) - Dimitri Payet (OM), Eduardo Camavinga (SRFC), Angel Di Maria (PSG) - Kylian Mbappé (PSG), Wissam Ben Yedder (ASM), Neymar (PSG).

Un mélange de fraîcheur et d'expérience, de vivacité et de calme, d'agilité et d'équilibre... Bref, l'Equipe Type que vous avez élue est juste 𝒔𝒆𝒏𝒔𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒏𝒆𝒍𝒍𝒆 🌟 !



