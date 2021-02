L1 - L'OGC Nice domine Angers (analyse)

L'OGC Nice s'offre une superbe victoire face à Angers SCO (3-0), à domicile. Les Aiglons reprennent confiance grâce à des buts de Doumbia (c.s.c), Maolida et Gouiri.

M. Maolida 17'

A. Gouiri 83'



LE FAIT DU MATCH

Angers se saborde tout seul. Alors que les Niçois ne sont pas en réussite depuis le début de la saison, les Aiglons ont profité d'un cadeau des Angevins pour se mettre en confiance. En effet, le but contre son camp de Doumbia a permis aux hommes d'Ursea de prendre la confiance, à l'image du deuxième but et de la sublime passe de Lees-Melou.

LES BUTS

1-0 (10ème) : sur un long ballon anodin de Lees-Melou dans la surface angevine, Doumbia tente de remettre de la tête vers son gardien. Toutefois, la tête n'est pas précise, et le ballon file dans les cages de Paul Bernardoni, qui s'était décalé de son but.

2-0 (17ème) : Rony Lopes remet pour Lees-Melou dans l'axe, à 30 mètres du but. Là, le capitaine azuréen adresse une passe puissante pour Maolida, qui enchaine avec une frappe croisée.

3-0 (83ème) : Thuram est servi par Schneiderlin dans le coeur du jeu, et adresse ensuite un bon ballon en profondeur pour Amine Gouiri. Parti à la limite du hors-jeu, l'ancien Lyonnais s'illustre avec une frappe plat du pied puissante, juste sous la barre.

L'HOMME DU MATCH

William Saliba (Nice) : son association avec Jean-Clair Todibo commence à faire des merveilles. Le défenseur prêté par Arsenal depuis le mois de janvier a montré une belle solidité ce dimanche après-midi : 8 dégagements, 5 duels gagnés, 1 tacle, 82 ballons touchés. Il aurait même pu inscrire un but, mais sa tête a touché la transversale en première mi-temps (20ème). Il sera un élément essentiel pour le lancement d'une possible série pour l'OGC Nice.

LES CONSÉQUENCES

Pour la première fois depuis quatre mois, les Aiglons s'imposent à domicile ! Solides et bien aidés par les erreurs angevines, les protégés d'Adrian Ursea l'ont emporté sur le même score qu'au match aller. À noter que c'est la première fois de la saison que le GYM l'emporte, à domicile, sans encaisser de buts. Au classement, Nice reste 13ème.

Côté Angevin, cette défaite est la 4ème sur les 6 derniers matchs. Les hommes de Stéphane Moulin ont plus de mal ces derniers temps et le c.s.c de Doumbia en est le parfait exemple. Il faudra vite se ressaisir pour le SCO (8ème), pour éviter de basculer dans la deuxième partie de tableau.