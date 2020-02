L1 - L'OGC Nice prend sa revanche sur l'OL (résumé et notes)

Ce dimanche après-midi, l'OGC Nice a pris sa revanche sur l'Olympique Lyonnais, s'imposant (2-1), lors de la 22ème journée de Ligue 1. Premier succès de 2020 pour les Aiglons, première défaite de l'année pour les Gones.

Ligue 1 - 22e Journée Nice 2 - 11 - 1 Lyon K. Dolberg 33'

K. Dolberg 63'

45' K. Toko Ekambi



Dans une très belle ambiance et sous un beau soleil, la partie démarrait sur un bon tempo. Mordants, les joueurs de l'Olympique Lyonnais dégainaient les premiers via Maxence Caqueret, dont la tentative du pied droit obligeait Walter Benitez à la parade (8ème). Rafael s'essayait quelques petites minutes plus tard, du droit également, mais n'attrapait pas le cadre (15ème). Sous pression, le Gym subissait les assauts rhodaniens mais tenait bon. D'abord grâce à Walter Benitez, brillant sur sa ligne sur une frappe rasante décochée du droit par Karl Toko Ekambi (21ème). Surtout suite à l'expulsion directe de Fernando Marçal, coupable d'avoir déséquilibré Hicham Boudaoui qui filait seul au but (22ème). Un vrai coup du sort pour les protégés de Rudi Garcia, qui conservait toutefois une organisation relativement offensive en 4-2-3. Le Gym, désormais en supériorité numérique, prenait alors logiquement le contrôle du ballon et se montrait rapidement dangereux.

Kasper Dolberg se montre efficace

À force de pousser, les Aiglons finissaient par ouvrir le score grâce à Kasper Dolberg, à l'affût d'une frappe de Pierre Lees-Melou mal repoussée par un Ciprian Tatarusanu pas exempt de tout reproche (1-0, 34ème). Le dernier rempart rhodanien, après avoir changé ses crampons, se montrait ensuite décisif a à deux reprises. Sur une nouvelle tentative en angle fermée décochée par Kasper Dolberg, le portier roumain réalisait une parade salvatrice de la main droite, à la base de son poteau (42ème). Quelques petites secondes plus tard, il mettait ses deux mains en opposition sur une frappe puissante d'Alexis Claude-Maurice qui prenait la direction de la lucarne (43ème). Deux arrêts déterminants qui permettait à son équipe de rester dans le match, avant de recoller. En effet, quelques secondes avant la pause, après un énorme rush d'Houssem Aouar dans le couloir, Karl Toko Ekambi poussait le cuir dans les filets (1-1, 45ème). Revenus dans la rencontre, les Lyonnais voyaient ensuite Adam Ounas rejoindre les vestiaires pour un second carton jaune, consécutif à une altercation entre Marcelo et Alexis Claude-Maurice, également avertis (45ème+6). Les vingt acteurs regagnaient alors les vestiaires dans une ambiance tendue.

Nice plie mais ne rompt pas

Dès la reprise, Kasper Dolberg allumait la première mèche mais tombait sur un Ciprian Tatarusanu vigilant (47ème). Le portier lyonnais était ensuite tout heureux de voir la frappe d'Alexis Claude-Maurice, détournée par Marcelo, filer au ras de son poteau (55ème). Bien rentré dans sa seconde période, le Gym finissait logiquement par reprendre l'avantage. Parfaitement décalé sur le côté droit, Hicham Boudaoui centrait fort vers Kasper Dolberg, qui se jetait devant Jason Denayer pour, du bout du pied gauche, tromper Ciprian Tatarusanu à bout portant (2-1, 63ème). À nouveau menés, les Gones s'exposaient de plus en plus aux contres niçois mais s'activaient pour réagir. Kenny Tete, d'une reprise du plat du pied droit, obligeait alors Walter Beniez à s'interposer au ras du poteau (75ème). La pression s'accentuait sur le but niçois mais la plus grosse occasion de cette fin de partie, enlevée et débridée, était à mettre au crédit des Aiglons. En effet, après un très joli numéro, Alexis Claude-Maurice décochait une frappe puissante du droit, à ras de terre, qui venait s'écraser sur le poteau de Ciprian Tatarusanu (84ème). Le score n'évoluait finalement plus, malgré des situations chaudes dans les deux camps. Battus sur le fil jeudi soir en Coupe de France (1-2), les Aiglons prennent leur revanche sur l'OL, remportent leur premier succès de l'année et grimpent à la 8ème place du classement (32 points). Les Gones, eux, restent bloqués au 6ème rang (32 points).