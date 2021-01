L1 - L'OGC Nice se donne de l'air en dominant le RC Lens (analyse)

À l'occasion de la 21ème journée de Ligue 1, le Racing Club de Lens s'est incliné sur la plus petite des marges face à l'OGC Nice (0-1), ce samedi après-midi. Youcef Atal, peu après la reprise, a inscrit la seule réalisation d'une rencontre assez terne.

Ligue 1 - 21e Journée Lens 0 - 10 - 0 Nice 49' Y. Attal



LE FAIT DU MATCH

Youcef Atal débloque la rencontre puis sort sur blessure ! Après une première période insipide, le Gym est parvenu à faire la différence au retour des vestiaires. D'une jolie frappe du gauche, le numéro 20 des Aiglons a placé son équipe en tête au tableau d'affichage (49ème). Une joie de courte durée pour l'international algérien. Visiblement blessé aux ischio-jambiers sur son but, le joueur de couloir a dû rapidement quitter le terrain, remplacé par Jordan Lotomba (51ème).

LE BUT

0-1 (49ème) : Nice prend les devants ! Près de la surface lensoise, Youcef Atal est bien décalé à droite par Kasper Dolberg. Le latéral fixe alors son défenseur, repique à gauche, puis déclenche une frappe du gauche. Sa tentative, limpide, termine dans la lucarne opposée de Jean-Louis Leca, impuissant. C'est le tout premier but inscrit cette saison en Ligue 1 par le Fennec.

L'HOMME DU MATCH

Hicham Boudaoui (OGC Nice). Le milieu de terrain international algérien a livré une copie très propre face aux Sang-et-Or. Solide défensivement (4 dégagements, 2 interceptions), présent dans le combat (10 duels gagnés, 8 tacles), il a également apporté dans le secteur offensif (1 passe clé, 1 occasion créée et 1 tir). Averti en fin de partie pour une faute sur Seko Fofana (90ème).

LES CONSÉQUENCES

Tombeurs de l'Olympique de Marseille mercredi soir (0-1), les Sang-et-Or, émoussés, ont rechuté et confirment leurs difficultés du moment dans leur antre du Stade Bollaert-Delelis. En effet, les hommes de Franck Haise, seulement dangereux via Ignatius Ganago (64ème) et Simon Banza (87ème), n'ont gagné qu'un seul de leurs sept derniers matches à la maison (2 nuls, 4 défaites). Suite à ce court revers, le RCL reste bloqué à la septième place du classement (31 points) et visera un rebond sur la pelouse du Montpellier Hérault Sport Club, samedi prochain (17 heures, Stade de la Mosson), dans le cadre de la 22ème journée.

Après cinq matches sans victoire, l'OGC Nice renoue enfin avec le bon goût du succès. Une courte victoire obtenue grâce à un début de seconde mi-temps dynamique qui permet aux protégés d'Adrian Ursea de se donner un peu d'air dans le bas du tableau et de grimper à la treizième position du classement (26 points). Les Aiglons tenteront de confirmer ce bon résultat à l'occasion de la réception de l'AS Saint-Etienne, dimanche prochain (13 heures, Allianz Riviera), lors de la 22ème levée.