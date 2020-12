L1 - L'OL cartonne Nantes et termine 2020 en tête ! (résumé et notes)

Sur une bonne dynamique après la dernière victoire contre Nice, l'Olympique Lyonnais a poursuivi ce mercredi soir en s'imposant contre le FC Nantes au Groupama Stadium, dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1 (3-0). Il s'agit du 14e match consécutif sans défaite pour les Lyonnais. Les Gones terminent l'année 2020 leader du championnat.

Ligue 1 - 17e Journée Lyon 3 - 03 - 0 Nantes K. Toko Ekambi 4'

T. Kadewere 37'

Lucas Paqueta 44'



En forme, les hommes de Rudi Garcia ont bien entamé la rencontre, avec l'ouverture du score par l'intermédiaire de Karl Toko Ekambi. Houssem Aouar a débordé sur la gauche, avant d'effectuer un une-deux avec Memphis Depay. Le milieu français a lancé en profondeur Toko Ekambi, parti dans le dos de Nicolas Pallois, qui a conclu cette belle action du pied droit (1-0, 4e). Il s'agit du 9e but de la saison pour l'attaquant lyonnais. En difficulté dans ces premières minutes et dans l'ensemble de la rencontre, Pallois et Castelletto se sont emmêlés lors d'un duel aérien. Ainsi, le ballon a atterri dans les pieds de Depay, qui a enchaîné mais sa frappe en pivot est contrée par Alban Lafont (7e). La première réaction côté nantais est arrivée quelques instants après, avec une frappe de Mehdi Abeid à l'entrée de la surface, bien servi par Kolo Muani, mais Jason Denayer s'est sacrifié et a contré ce ballon pour finir en corner (21e).

Quelques minutes plus tard, l'homme en forme Tino Kadewere a permis aux Gones de faire le break. À la suite d'un ballon repoussé par Alban Lafont sur une frappe de Lucas Paquetá, l'ancien joueur du Havre a suivi et a doublé la mise en inscrivant un but dans un angle fermé (2-0, 37e), juste avant la pause. Le Zimbabwéen a inscrit son 7e but de la saison, son 2e en 2 matchs. Juste avant la pause, Lucas Paquetá s'est ajouté à la fête en inscrivant le 3e but pour les Gones. Aouar, omniprésent dans cette rencontre, a crocheté Castelleto dans la surface, avant d'adresser une passe, déviée par Pallois, dans les pieds de Kadewere, qui a remis en retrait pour Paqueta. L'ancien joueur de l'AC Milan a conclu du pied gauche, pour inscrire son premier but en Ligue 1 (3-0, 44e). L'OL est donc rentré aux vestiaires avec un avantage conséquent (3-0).

L'OL a géré en deuxième mi-temps

Dans le second acte, l'OL est reparti sur les mêmes bases. Lancé dans le dos de la défense des Canaris, Memphis Depay a tenté un piqué, mais Alban Lafont, solide sur ses appuis, a détourné le ballon du bras gauche (51e). Le portier de l'équipe de France espoirs s'est de nouveau illustré une minute plus tard, en repoussant le tir d'Houssem Aouar, parfaitement lancé par Paquetá, dans tous les bons coups de Lyonnais ce soir (52e). Ultra dominés, les Nantais n'ont pu que subir les assauts des locaux au retour des vestiaires. Depay, encore lui, a une nouvelle fois perdu son duel face à Lafont, à la suite d'un ballon en retrait de Toko Ekambi. Le Néerlandais n'a pas su être efficace ce soir. Les visiteurs ont joué plus haut en seconde période, laissant plus d'espaces aux Lyonnais.

Cependant, ils ont réussi à se procurer certaines occasions. Notamment grâce à Bamba, qui a été servi par Corchia, et qui a adressé un ballon à Kolo Muani. L'attaquant espoir français a senti le coup et a laissé filer le ballon pour son coéquipier Bamba, mais la frappe de ce derniers passe à côté du but d'Anthony Lopes (59e). De plus, sur un corner, Castelleto a placé un coup de tête à bout portant. Le portier portugais, parfaitement placé, a réalisé une belle parade pour sortir le ballon (63e). Suite à ce temps fort nantais, Aouar a talonné pour Kadewere, qui a ajusté Lafont mais ce dernier a effectué une sublime parade du bras gauche après une rapide sortie. L'attaquant a oublié Paqueta sur sa gauche (70e). Lafont a évité au navire canari de prendre encore plus l'eau, la défense étant aux abonnés absents. Depay a eu l'opportunité d'ajouter un nouveau but, mais le capitaine lyonnais s'est complètement loupé, pourtant servi sur un plateau par Léo Dubois (84e). Les Lyonnais ont géré en fin de match, et ont assuré la victoire (3-0). Ainsi, Lyon finit l'année 2020 en tête du classement (36 points), tandis que Nantes descend à la 16e place (15 points).

L'HOMME DU MATCH

Lucas Paquetá : Le Brésilien a réalisé de véritables prouesses techniques ce soir. Il a été à l'origine de nombreuses actions, comme par exemple sur le but de Kadewere (37e), avant d'inscrire son premier but en Ligue 1 (44e). En confiance, il a beaucoup combiné avec Aouar au milieu de terrain, et a donné beaucoup de rythme aux attaques lyonnaises (78% de passes réussies, 1 but, 4 duels gagnés).