L1 - L'OL étrille Strasbourg et prend provisoirement la tête du championnat (analyse et notes)

L'Olympique Lyonnais s'impose (3-0) face à Strasbourg lors de la 24ème journée de Ligue 1. Face à une équipe réduite à dix tôt dans la rencontre, l'OL a dominé de bout en bout son adversaire et devient provisoirement le leader du championnat. Memphis Depay (19ème, 68ème) et Karl Toko Ekambi (29ème) sont les buteurs du club rhodanien.

Ligue 1 - 24e Journée Lyon 3 - 02 - 0 Strasbourg M. Depay 20'

K. Toko Ekambi 30'

M. Depay 68'



LE FAIT DU MATCH

Une expulsion très rapide. Si le début de la rencontre était déjà en faveur de l'Olympique Lyonnais, Adrien Thomasson a scellé le destin des siens en se faisant exclure un peu bêtement très tôt dans le match. Après un peu moins d'un quart d'heure de jeu (14ème), le milieu de terrain de 27 ans arrive en retard sur Thiago Mendes et se retrouve averti d'un carton jaune pour une semelle sur le Brésilien. Le joueur franco-croate proteste auprès de l'arbitre plusieurs fois et écope d'un second avertissement synonyme d'expulsion. Par la suite, les hommes de Thierry Laurey n'auront fait que reculer et n'auront jamais su proposer de quoi mettre en danger l'OL.

LES BUTS

1-0 (19ème) : L'OL ouvre le score ! Les Gones pressent de plus en plus haut après l'expulsion de Thomasson et Aouar en profite pour piquer le ballon à Prcic et le glisser à Memphis Depay. Le capitaine de l'OL se lance dans une course de 40 mètres et résiste aux défenseurs strasbourgeois. L'attaquant néerlandais se présente face à Kawashima puis l'ajuste d'un limpide plat du pied croisé.

2-0 (29ème) : Lyon fait le break ! Depay sert Thiago Mendes dans l'axe qui lance Karl Toko Ekambi dans la profondeur. L'attaquant de 28 ans prend tout le monde de vitesse et élimine Kawashima d'un somptueux petit piqué.

3-0 (68ème) : Et de trois pour l'OL ! Les Gones obtiennent un coup-franc a l'entrée de la surface de réparation après une main de Prcic. Légèrement décalé sur le côté gauche, Memphis Depay se charge de le tirer et vient propulser le ballon dans la lucarne gauche du portier strasbourgeois.

L'HOMME DU MATCH

Memphis Depay taille patron. Le capitaine de l'OL a rayonné sur la pelouse du Groupama Stadium ce samedi soir. Initialement positionné dans un rôle d'avant-centre, l'attaquant néerlandais n'a pas hésité à permuter avec ses ailiers et à redescendre pour participer à la création du jeu lyonnais. Comme sur le second but où il offre l'avant-dernière passe en glissant subtilement un ballon pour Thiago Mendes qui n'a plus qu'à servir Karl Toko Ekambi. Sur les premier et troisième buts de l'Olympique Lyonnais, on retrouve un Memphis Depay plus décisif qui par deux fois vient trouver le chemin des filets. Excellente prestation de l'ancien des Red Devils.

LES CONSÉQUENCES

L'Olympique Lyonnais enchaine une troisième victoire consécutive et s'empare de la tête du championnat. Les Gones (1ers, 52 points) comptent qu'un seul point d'avance sur le LOSC et quatre sur le PSG qui n'ont ni l'un ni l'autre encore joué lors de cette 24ème journée.

Strasbourg connait un quatrième match consécutif sans victoire et se rapproche dangereusement de la zone rouge. Les hommes de Thierry Laurey (15èmes, 25 points) ne sont plus qu'à six points de la place de barragiste.