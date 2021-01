L1 - L'OL humilie Saint-Etienne avec une manita (résumé et notes)

L'Olympique Lyonnais a complètement marché sur son adversaire du soir, l'AS Saint-Etienne, avec une victoire 5-0 à Geoffroy Guichard. Marcelo et Kadewere ont tous deux inscrit un doublé, et Denis Bouanga a marqué contre son camp.

Ligue 1 - 21e Journée Saint-Etienne 0 - 50 - 2 Lyon 16' T. Kadewere

36' Marcelo

59' Marcelo

68' T. Kadewere

82' M. Depay



Une leçon de football, voilà comment résumer, très brièvement, le derby entre Saint-Etienne et Lyon. En déplacement à Geoffroy-Guichard, les Gones ont complètement marché sur leur adversaire du soir, trop tendres, trop naïfs, trop en retard. Si les Stéphanois nous ont offert un début de match canon, avec notamment une frappe juste à côté des cages de Moueffek dès la première minute, ces derniers ont rapidement subi le match, plutôt que de le jouer.

À compter du quart d'heure de jeu, l'OL va clairement maîtriser son rival, notamment grâce à la grande prestation de Maxence Caqueret. Le pur produit de la formation lyonnaise brille grâce à sa vision de jeu, son toucher de balle et son aisance technique. À la 14ème minute, les Gones, par l'intermédiaire de l'homme du derby Tino Kadewere, vont ouvrir le score, sur un superbe corner de Memphis Depay. À noter que ce but est un petit exploit pour l'OL, qui n'avait plus marqué sur corner depuis la 1ère journée de la saison 2019/2020 (soit 266 corners). Les Rhodaniens poussent, et Mattia De Sciglio fracasse la barre transversale de Jessy Moulin sur un nouveau corner, mal dégagé cette fois par la défense stéphanoise (23ème).

Saint-Etienne n'existe pas

En pleine confiance, malgré la défaite face à Metz (0-1) dimanche dernier, Lyon domine et les jeunes locaux subissent encore et encore. Le deuxième but vient alors logiquement, à la 35ème, par Marcelo. Le Brésilien est à la retombée d'un coup-franc magistral de Léo Dubois, excellent ce soir dans son couloir droit. Avec 70% de possession de balle et 11 tirs à 2, l'OL conclut parfaitement sa première mi-temps face à des Stéphanois amorphes.

Au retour des vestiaires, Claude Puel bouscule son équipe avec deux changements : Arnaud Nordin et Denis Bouanga entrent à la place de Sissoko et Gabard. Deux paris ratés par le technicien stéphanois. Nordin s'illustre d'ailleurs dix minutes plus tard, sur un rush solitaire de 50 mètres, et trouve la barre transversale d'Anthony Lopes, complètement battu. Mais la soirée cauchemar des Verts se confirme sur l'action suivante. Sur une faute à retardement de Bouanga sur Dubois, les Gones triplent la mise. Pour résumer le but, il suffit simplement de se référer au deuxième but lyonnais, puisque c'est un copié collé. Les Lyonnais profitent de la défense en zone catastrophique des Stéphanois pour marquer : Dubois est encore à la passe, Marcelo est encore à la finition (59ème).

Lyon place une manita

L'OL, qui s'était déjà imposé 5-0 à Geoffroy-Guichard en 2017, est en mission et va chercher, rapidement, les deux buts restants. Tino Kadewere s'offre lui aussi un doublé, comme à l'aller, sur une bonne passe de Memphis Depay (68ème), suivi d'un contre son camp de Denis Bouanga (82ème), sur un coup-franc du capitaine hollandais. La victoire de l'OL est un gros coup, que ce soit comme réaction après la défaite contre Metz la semaine passée, mais surtout dans la lutte régionale face aux Verts. En effet, pour la première fois depuis les années 1950, les Gones mènent au nombre de victoires totales face au rival (40 contre 39) ! L'OL est troisième de L1 ce soir, Saint-Etienne 16ème...