L1 - L'OL ne se rassure pas à Lorient (résumé et notes)

Ce dimanche après-midi, à l'occasion de la 5ème journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais n'a pu faire mieux que match nul sur la pelouse du FC Lorient (1-1). Léo Dubois (74ème) a répondu à l'ouverture du score de Yoane Wissa (63ème).

Ligue 1 - 5e Journée Lorient 1 - 10 - 0 Lyon Y. Wissa 63'

74' L. Dubois



Disposé en 3-4-1-2, l'Olympique Lyonnais a réalisé la meilleure entame dans cette partie. Logiquement, la première banderille du match a été rhodanienne. Sur un bon coup-franc obtenu par le très remuant Rayan Cherki, Maxwel Cornet, d'une frappe enroulée du gauche à mi-hauteur, a chauffé les gants de Paul Nardi, vigilant sur le coup (8ème). Privés du cuir, les Bretons ont ensuite connu un premier coup dur avec la sortie sur blessure, précoce, de leur avant-centre Adrian Grbic. Touché à la cheville droite, l'ancien attaquant du Clermont Foot a été contraint de céder sa place, au quart d'heure de jeu, à Pierre-Yves Hamel. Une sortie qui n'a pas vraiment changé la physionomie de ce début de premier acte.

Une domination stérile de l'OL

Les protégés de Rudi Garcia ont certes continué de monopoliser le cuir, mais sans se montrer réellement menaçants. Les Merlus, eux, n'ont pas montré plus de chose, se contentant essentiellement de bien défendre et de boucher les espaces. Une tactique prudente, qui n'a pas permis à la partie de s'emballer. En effet, jusqu'à la pause, seules deux toutes petites occasions ont été signalées. La première est intervenue sur une frappe osée et croisée du droit de Sinaly Diomandé (29ème). La seconde a été à mettre au crédit de Vincent Le Goff, qui, après un bon décalage de Pierre-Yves Hamel, s'est fendu d'une frappe rasante du gauche qui a contraint Anthony Lopes à la parade (43ème), sa première et seule de cette première mi-temps décidément bien terne.

Après la pause, qui a permis à Rudi Garcia de lancer Memphis Depay dans la bataille, les Gones ont repris leur domination. Bruno Guimarães, d'une frappe écrasée au sol (47ème), puis Moussa Dembélé, de loin (52ème), ont tenté de faire la différence. En vain... Le FCL, de son côté, a enfin affiché un visage plus séduisant et conquérant. Bien décalé par Vincent Le Goff, auteur d'un joli numéro face à Léo Dubois, Yoane Wissa a placé une reprise du gauche menaçante, que Marcelo a dévié en corner (56ème). Remuant, l'ancien attaquant de Châteauroux a fait mouche sur sa deuxième tentative, et quelle tentative ! Après une course énorme de près de 70 mètres et un relais avec Pierre-Yves Hamel, il a fusillé Anthony Lopes d’une lourde frappe sous la barre transversale (1-0, 64ème).

L'OL pousse pour arracher la victoire mais...

Désormais mené au score, l'OL n'a eu d'autre choix que d'élever l'intensité ainsi que son niveau de jeu pour tenter d'égaliser. Finalement, les Gones n'ont mis que dix petites minutes à recoller, Léo Dubois réalisant un petit festival sur le côté droit puis décochant une frappe enroulée du pied gauche limpide (1-1, 74ème). Revenus à hauteur, les Lyonnais ont poussé et Tino Kadewere, entré quelques minutes auparavant, a trouvé la transversale sur une frappe déviée par Houboulang Mendes (81ème). Ensuite, et malgré de multiples tentatives de part et d'autre, le score n'a plus bougé. Si ce résultat de parité devrait satisfaire le FCL, qui met fin à une série de trois défaites de rang et grimpe au seizième rang (4 points), il ne devrait pas en être de même pour l'OL. Le club rhodanien, qui s'apprête à vivre une fin de mercato compliquée, en est désormais à quatre matches de rang sans victoire en Ligue 1 et pointe à une décevante dixième place (6 points).