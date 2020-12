L1 - L'OL s'offre un PSG catastrophique (résumé et notes)

L'Olympique Lyonnais est allé chercher une victoire au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain (1-0). Les Gones ont profité d'une prestation catastrophique des Parisiens pour enchainer un 11ème match consécutif sans défaite.

Ligue 1 - 14e Journée Paris 0 - 10 - 1 Lyon 35' T. Kadewere



Le PSG perd la tête, mais pas seulement celle de la Ligue 1. À domicile face à l'Olympique Lyonnais, qui est sur une série de 10 matchs sans défaite avant ce déplacement au Parc des Princes, les Parisiens ont complètement raté leur rencontre. Comme face à Marseille en septembre, les hommes de Thomas Tuchel n'ont pas été au niveau, tant techniquement que tactiquement. Dans un 3-5-2 encore expérimental, même s'il a fait ses preuves face à l'Istanbul Basaksehir ou le Montpellier HSC (avec une équipe bis), le club de la capitale a été dominé de la tête et des épaules par les Gones.

Kimpembe offre l'ouverture du score aux Lyonnais

Les Lyonnais profitent, en effet, de l'équipe parisienne coupée en deux pour se montrer menaçant offensivement, notamment grâce au moindre petit pressing lancé dans les 30 mètres adverses. Pourtant, dans cette rencontre, les erreurs techniques prédominent, de part et d'autres. Paris ne parvient pas à ressortir proprement le ballon et enchaine les passes ratées. De même pour l'OL. Mais ce qui est problématique pour les Lyonnais, c'est cette imprécision dans le dernier geste.

Dès la 5ème minute, Houssem Aouar réussit une percée plein axe et gagne son duel devant Danilo. Le milieu trouve ensuite Depay qui glisse un bon ballon pour Tino Kadewere, qui manque son contrôle. Un quart d'heure plus tard, Aouar se défait encore de Danilo avant de glisser pour Karl Toko Ekambi. Cette fois, le Camerounais manque sa passe pour Depay (22ème). Finalement, après la demi-heure de jeu, l'OL trouve la faille sur un cadeau des Parisiens. Pressé par un Lyonnais, Presnel Kimpembe manque sa passe pour Toko Ekambi. En première intention, le Gone parvient à trouver Kadewere, qui croise sa frappe devant Navas (35ème). Juste avant la pause, Paris tente de réagir par l'intermédiaire de Florenzi mais Lopes s'interpose.

Neymar catastrophique, Paqueta inspiré

La deuxième mi-temps est bien difficile à analyser. Les deux équipes enchaînent, encore, les erreurs techniques et multiplient les fautes pour hacher le jeu. Pour le PSG, la pause n'a pas servi pour régler les problèmes du système tactique et l'animation offensive défaillante. En effet, les Parisiens se reposent, encore, sur un potentiel exploit de Neymar. Sauf que le Brésilien n'est clairement pas dans un bon jour. Pas décidé à jouer avec ses coéquipiers, le numéro 10 est retombé dans ses travers après la demi-heure de jeu, à la suite d'une embrouille avec Dubois. Résultat, le Ney a surjoué sans créer de réelles différences. Et sans Kylian Mbappé au coup d'envoi, le PSG est beaucoup trop prévisible. Le numéro 7 est rentré à une demi-heure de la fin, mais même lui n'a pas pu forcer la décision. Neymar a d'ailleurs eu une soirée pourrie jusqu'au bout puisqu'il est sorti sur civière, complètement en pleurs, sur un tacle de Thiago Mendes. Le milieu brésilien a pris la cheville de son compatriote et a écopé d'un carton rouge (léger) après intervention du VAR.

Si Neymar a déjoué, son compatriote et adversaire Lucas Paqueta a rayonné dans l'entrejeu. Inspiré, l'ancien du Milan s'est créé la plus grosse occasion de la deuxième mi-temps à la 67ème minute, avec une frappe lointaine qui oblige Navas à se coucher. Il est également à l'origine d'une bonne passe pour Karl Toko Ekambi à la 75ème minute, mais encore une fois un mauvais contrôle a stoppé l'action. Avec cette victoire, la première à Paris depuis 2007, l'OL grimpe à la deuxième place, juste devant le PSG et poursuit sa belle série de 11 matchs consécutifs en L1 (dernier revers le 15 septembre à Montpellier) ! Paris, de son côté, vient de produire l'un, si ce n'est LE pire match de l'ère QSI, et perd la première place au profit du LOSC.