L1 - L'OL se fait surprendre par le MHSC (résumé et notes)

La belle série de l'Olympique Lyonnais a pris fin en ce samedi soir. Au Groupama Stadium, le club rhodanien a chuté face au Montpellier Hérault Sport Club (1-2), à l'occasion de la 25ème journée de Ligue 1.

Ligue 1 - 25e Journée Lyon 1 - 21 - 1 Montpellier Lucas Paqueta 47'

20' T. Savanier

65' S. Wahi



Sur une série de quatre succès de rang en championnat, l'Olympique Lyonnais a entamé sa rencontre tambour battant, déterminé à passer la cinquième. En effet, dès le coup d'envoi de cette affiche, les Rhodaniens ont annoncé la couleur en se créant très rapidement une belle occasion d'ouvrir la marque. Ainsi, après un beau une-deux avec Lucas Paqueta, Tino Kadewere a dégainé la première banderille de ce match, contrée de justesse par l'arrière-garde héraultaise (1ère). Quelques instants plus tard, Lucas Paqueta s'est heurté à la bonne sortie dans ses pieds de Jonas Omlin (6ème). Le ton était donné ! Sous pression lors de ce premier quart d'heure de jeu, les Héraultais ont peu à peu sorti la tête de l'eau. De belle manière qui plus est ! Ainsi, après une belle action initiée par Gaëtan Laborde et Andy Delort, Florent Mollet a fait feu dans la surface lyonnaise, expédiant sa frappe du droit sur le poteau d'Anthony Lopes (16ème). Une première grosse alerte pour les Gones, qui ont cédé sur la suivante. Trouvé dans le couloir gauche, Andy Delort s'est fendu d'un magnifique centre de l'extérieur du pied droit. Téji Savanier a alors été le plus prompt pour catapulter le cuir, d'une tête surpuissante, dans le but rhodanien (0-1, 20ème).

L'OL recolle avant la pause

Devant au tableau d'affichage, les hommes de Michel Der Zakarian ne se sont pas arrêtés en si bon chemin et ont rapidement flirté avec le break. Sur une nouvelle action de Florent Mollet, Gaëtan Laborde, d'une frappe puissante du droit, a chatouillé la transversale lyonnaise (22ème). Passé tout près de la correctionnelle, l'Olympique Lyonnais a été contraint de réagir. Après la sortie sur blessure de Marcelo, remplacé par Djamel Benlamri (26ème), Karl Toko Ekambi a sonné la révolte rhodanienne. Trouvé plein axe par Lucas Paqueta, l'attaquant camerounais a réussi son contrôle orienté en pivot puis a dégainé, malgré le tacle de Daniel Congré, une lourde frappe des seize mètres. Vigilant dans son but, Jonas Omlin a alors sorti une belle parade pour préserver l'avantage de son équipe (32ème). Celle-ci a répliqué du tac au tac et Stephy Mavididi, d'un tir à ras de terre au premier poteau, a trouvé le petit filet lyonnais (33ème). Téji Savanier, quelques petites minutes plus tard, sur une tentative des trente mètres, a connu un sort identique (40ème). En souffrance, les protégés de Rudi Garcia sont parvenus à recoller, un peu contre le cours du jeu, dans les dernières secondes de ce premier acte animé. Lucas Paqueta, à l'affût après un arrêt de Jonas Omlin sur une tête signée Houssem Aouar, a ainsi permis aux Gones de rentrer aux vestiaires sur un score de parité plutôt flatteur (1-1, 45ème+2).

Elye Wahi fait la différence

Rattrapé juste avant la pause, le MHSC est revenu sur la pelouse sans Andy Delort, touché aux adducteurs et remplacé par Elye Wahi (46ème). Un coup dur qui n'a vraiment pas entamé la belle motivation de la formation héraultaise, qui s'est rapidement montré menaçante via Stephy Mavididi, contré in extremis par Sinaly Diomandé (46ème). En face, l'OL n'est pas arrivé à déployer son jeu habituellement si flamboyant. Dominé dans l'entrejeu, le club rhodanien a aussi vu son trio offensif être muselé par la solide défense pailladine. En manque d'inspiration, les hommes du président Aulas ont finalement pris un nouveau coup sur la tête peu après l'heure de jeu lorsque Elye Wahi, sur un coup-franc botté par Téji Savanier, a profité d'une intervention inutile d'Anthony Lopes et d'un contre malheureux de Léo Dubois pour envoyer le ballon au fond des filets (1-2, 65ème). À nouveau mené, l'OL a alors tenté de réagir. Houssem Aouar s'est d'abord essayé, mais sa demi-volée en angle fermé n'a pas attrapé le cadre montpelliérain (70ème). Cinq petites minutes plus tard, sur un très bon centre déployé par Léo Dubois, Karl Toko Ekambi a eu le ballon pour égaliser mais a expédié sa reprise du gauche, pourtant décochée à bout portant, au-dessus du but (75ème).

L'OL pousse, le MHSC plie mais ne rompt pas !

Aidé par les entrées simultanées de Rayan Cherki et Islam Slimani (72ème), l'OL a évidemment affiché un visage plus conquérant jusqu'au coup de sifflet final. Si le jeune milieu de terrain offensif et l'avant-centre algérien ont - enfin - apporté du poids à l'attaque rhodanienne, les Gones ne sont malgré tout pas arrivés à arracher le point du match nul. La faute à un Jonas Omlin décisif dans son but (78ème, 90ème+2, 90ème+4). Après quatre victoires consécutives, les hommes de Rudi Garcia regoûtent donc à la défaite en Ligue 1. Une soirée à oublier pour les Gones, qui restent bloqués à la troisième place du classement (52 points) alors que le trône les attendait. Le MHSC, de son côté, s'offre un succès de prestige et remonte en huitième position (35 points) après cette deuxième victoire d'affilée en championnat.