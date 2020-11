L1 - L'OL terrasse le Stade de Reims et confirme sa forme retrouvée (résumé et notes)

L'OL se porte bien mieux ! Ce dimanche après-midi, le club rhodanien a logiquement pris le meilleur sur le Stade de Reims (3-0), à l'occasion de la 12ème journée de Ligue 1. Un neuvième match de rang sans défaite et une troisième victoire d'affilée en championnat pour les Lyonnais, qui grimpent provisoirement à la deuxième place du classement (23 points). Le club champenois, lui, enchaîne un deuxième revers consécutif et reste bloqué à la dix-septième place (9 points).

Ligue 1 - 12e Journée Lyon 3 - 01 - 0 Reims K. Toko Ekambi 22'

Guimaraes Bruno 49'

M. Dembélé 66'



Invaincus depuis huit rencontres et sur une série de deux victoires de rang, les joueurs de l'Olympique Lyonnais ont entamé ce match avec confiance. Positionnés très haut sur le terrain, les Rhodaniens ont très vite compliqué la tâche à des Champenois en souffrance sur ce premier tiers d'exercice. Fort logiquement, la première banderille de cette affiche a été à mettre au crédit des protégés de Rudi Garcia, qui ont même flirté avec l'ouverture du score sur celle-ci. Sur une passe lumineuse signée Memphis Depay, Karl Toko Ekambi a accéléré dans le couloir droit avant de déclencher une frappe puissante du pied droit qui est venue heurter le poteau de Predrag Rajkovic (7ème). Passé tout près de la correctionnelle, le Stade de Reims a rapidement répliqué en se créant à son tour une très belle occasion. Malheureusement pour les Champenois, Mathieu Cafaro n'a pas attrapé le cadre sur sa frappe du droit (10ème). Sérieusement averti sur le coup, l'Olympique Lyonnais s'est décidé à élever encore un peu plus le tempo de la rencontre. Un choix payant puisque les Gones sont parvenus à réaliser la différence en milieu de ce premier acte. Sur un nouveau service idéal de Memphis Depay, Karl Toko Ekambi a, cette fois, d'une volée du pied droit, catapulter le cuir dans les filets de Predrag Rajkovic (1-0, 22ème).

Désormais devant au tableau d'affichage, les coéquipiers d'Anthony Lopes ne se sont pas arrêtés en si bon chemin et ont même rapidement été tout près du break. Sur un corner botté par Léo Dubois, Tino Kadewere a hérité du ballon après une reprise de Bruno Guimaraes contrée par la défense champenoise. L'homme en forme des Gones ne s'est alors pas posé de question et a déclenché un missile finalement stoppé par le montant gauche de Predrag Rajkovic (30ème). En grosse souffrance, les hommes de David Guion se sont encore un peu plus compliqués la tâche quelques petites secondes plus tard lorsque Moreto Cassama, à la suite d'une mauvaise passe de Marshall Munetsi, a empêché Memphis Depay de filer droit au but. Sans hésiter, l'arbitre de la rencontre a alors dégainé le carton rouge, renvoyant le milieu de terrain champenois au vestiaire de manière précoce (31ème). En supériorité numérique, l'OL a ensuite fait le siège du but rémois. Tino Kadewere a même pensé faire le break d'un plat du pied droit mais la réalisation du jeune attaquant lyonnais a logiquement été refusée pour un hors-jeu de position (37ème). Au bord de la rupture, le Stade de Reims, au courage, s'est alors accroché pour rejoindre la pause avec seulement un but de retard. Les coéquipiers de Thomas Foket ont même approché une égalisation surprise dans le temps additionnel mais Anthony Lopes a fait front devant Boulaye Dia (45ème+1).

Moussa Dembélé débloque enfin son compteur !

Après la pause, les Gones sont repartis avec la même intensité qu'en première période. Le break est alors intervenu très rapidement. Servi par le premier buteur du jour, Bruno Guimaraes, à l'origine de l'action, a donné deux buts d'avance à son équipe sur une frappe décochée depuis l'entrée de la surface et contrée par le décidément peu inspiré Marshall Munetsi (2-0, 49ème). Sonnés par ce deuxième but, les Rémois sont apparus de plus en plus en souffrance, incapables d'enchaîner quelques passes. En face, la maîtrise lyonnaise a été totale et, logiquement, les Gones ont alourdi la marque. Entré en jeu à la 59ème minute, Moussa Dembélé, sur une nouvelle passe décisive de Karl Toko Ekambi, a aggravé le score d'un subtil piqué du pied gauche (3-0, 65ème). Le premier but de la saison, sur son 24ème tir, pour l'ancien joueur du Celtic Glasgow. Une vraie délivrance, et enfin le déclic ? Jusqu'au coup de sifflet final, les hommes du Rhône ont ensuite tranquillement géré leur avantage. Avec ce succès convaincant, le troisième de rang et le cinquième sur les six dernières journées, l'OL remonte provisoirement à la 2ème place du classement (23 points), à deux petites longueurs du Paris Saint-Germain. Pour Reims, qui a concédé sa plus lourde défaite de la saison, la situation reste très délicate avec une inquiétante 17ème position au classement (9 points).