L1 - L'OL vient à bout de Rennes (analyse et notes)

L'Olympique Lyonnais a été bousculé mais s'est imposé 1-0 face à Rennes ce mercredi, dans le cadre de la 28ème journée de Ligue 1. Houssem Aouar, sur un service de Memphis Depay, est l'unique buteur de la rencontre.

Ligue 1 - 28e Journée Lyon 1 - 00 - 0 Rennes H. Aouar 74'



LE FAIT DU MATCH

L'OL se réveille en deuxième mi-temps. Le jour et la nuit, voilà comment qualifier le match de l'Olympique Lyonnais. Au terme d'une première mi-temps insipide, avec la première frappe cadrée du match à la 45+1ème, les Gones se sont réveillés en deuxième mi-temps. A force de pousser, les coéquipiers de Memphis Depay ont été récompensés de leurs efforts. Les hommes de Rudi Garcia ont joué 20 minutes pour trouver la faille, avant de lever le pied et se faire peur.

LE BUT

1-0 (74ème) : Depay fait la différence à droite. Au terme d'une longue course, il est déséquilibré par Aguerd dans la surface mais parvient, au sol, à transmettre le ballon à Aouar, seul au point de penalty. Le milieu, entré en cours de jeu, n'a plus qu'à ajuster sa reprise de l'intérieur du pied droit.

L'HOMME DU MATCH

Memphis Depay (OL) : on le sentait agacé sur le terrain et il a transformé son énervement en une détermination sans faille. Auteur d'une action décisive pour le but d'Aouar, le Batave a encore une fois assumé son statut de patron et de leader offensif.

LES CONSÉQUENCES

Rudi Garcia voulait être leader à 21h00, c'est chose faite. Les Gones ont eu une partie difficile à mener face à Rennes, notamment en première mi-temps, mais ils ont proposé un bien meilleur visage dans le second acte. Les entrants Kadewere et Aouar ont fait la différence pour permettre à Lyon de retrouver la victoire !

Dans un climat délicat, avec le départ de Julien Stéphan, le Stade Rennais a montré de belles valeurs face à l'OL même si la victoire n'est pas au bout. Contrairement aux semaines précédentes, le visage breton de la première mi-temps est intéressante et il faudra s'appuyer dessus pour l'avenir.