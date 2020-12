L1 - L'OM accroché par le Stade de Reims (analyse et notes)

L'Olympique de Marseille et le Stade Reims se quittent dos à dos (1-1) et les Marseillais peuvent avoir des regrets. Les Phocéens ont dominé la rencontre mais se sont heurtés à un bloc rémois solide et compact. Nagatomo a ouvert le score pour Reims sur un but contre son camp (22ème) puis Florian Thauvin a égalisé pour l'OM (45ème).

Ligue 1 - 16e Journée Marseille 1 - 11 - 1 Reims F. Thauvin 45'

20' Y. Nagatomo (CSC)



LE FAIT DU MATCH

Zéro tir, un but. Le Stade de Reims aura réussi un exploit assez particulier. Les Rémois ont ouvert le score grâce à un centre de Zeneli contré par Nagatomo qui envoie le ballon au fonds des filets de Steve Mandanda. Un premier but sur une action anodine et surtout sans avoir tiré au but. Les hommes de David Guion, souvent assez bas et globalement dominés sur l'ensemble de la rencontre, ramènent un point de Marseille en ayant tiré seulement deux fois au cage durant quatre-vingt-dix minutes. Leur première frappe de la rencontre est arrivée après l'heure de jeu.

LES BUTS

0-1 (22ème) : Reims ouvre le score ! Après une perte de balle de Dimitri Payet, Cafaro part en contre et lance Zeneli. Le Suédois déborde sur le côté gauche, devance Sakai et centre à ras de terre dans la surface. Le ballon ne trouve aucune joueur rémois mais vient taper le talon de Nagatomo qui l'envoie dans ses propres cages.

1-1 (45ème) : L'OM remet les compteurs à zéro ! Sakai est trouvé sur le côté droit de la surface et décale en retrait vers Rongier. La frappe de ce dernier est contrée et vient trouver la tête de Benedetto qui remet sur Thauvin au second poteau. L'international français a bien suivi et vient pousser le ballon du pied droit au fond des filets.

L'HOMME DU MATCH

Boubacar Kamara, tout en maitrise. À seulement 21 ans, le joueur formé à l'OM s'est comporté comme le patron du milieu de terrain marseillais. Solide défensivement, l'international espoir français a à de multiples reprises tenté de percuter et de casser les lignes rémoises grâce à sa technique et la qualité de ses passes. Kamara a remporté la quasi-totalité de ses duels (8 sur 13) et a équilibré l'équipe phocéenne en tournant avec Valentin Rongier au poste de sentinelle. Excellente prestation du jeune olympien.

LES CONSÉQUENCES

L'Olympique de Marseille perd une nouvelle fois des points avec ce match nul et laisse la possibilité à ses concurrents aux places européennes de prendre de l'avance. Les Marseillais restent à la même place (4èmes, 28 points) mais peuvent se retrouver à cinq points du podium selon les autres résultats du week-end.

Le Stade de Reims prend un précieux point au stade Vélodrome et s'éloigne un petit peu de la zone rouge. Les Rémois (16èmes, 14 points) ont désormais trois points d'avance sur la place de barragiste.