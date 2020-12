L1 - L'OM domine et s'impose face à Nîmes (analyse et notes)

L'Olympique de Marseille s'est imposé (0-2) face au Nîmes Olympique sur la pelouse du stade Costières dans le cadre de la 13ème journée de Ligue 1. Les Marseillais sont montés en puissance tout au long de la rencontre et ont fait la différence en seconde mi-temps. Dario Benedetto (56ème) et Valère Germain (83ème) sont les buteurs. Andrés Cubas a été expulsé en seconde mi-temps après avoir reçu deux cartons jaunes côté nîmois (76ème). Les Crocodiles ont touché la barre transversale sur un coup franc tiré par Niclas Eliasson (17ème).

Ligue 1 - 13e Journée Nîmes 0 - 20 - 0 Marseille 57' D. Benedetto

84' V. Germain



LE FAIT DU MATCH

Des Marseillais sur les nerfs. L'Olympique de Marseille a dominé l'intégralité de la rencontre mais a fait preuve de fébrilité durant ce match. Les Phocéens ont commis de nombreuses fautes (19) et ont subi les foudres de Willy Delajod qui a régulièrement dû rappeler à l'ordre les joueurs évoluant en bleu. Même sur le banc de touche André Villas-Boas s'est montrait très indiscipliné. Le coach lusitanien s'est fait expulser dès la première mi-temps (39ème) après deux cartons jaunes reçus. Au total, quatre cartons jaunes ont été attribués aux joueurs marseillais. Étrangement, c'est Nîmes qui a terminé la rencontre à dix après l'expulsion d'Andrés Cubas (76ème) suite à deux avertissements reçus à quelques minutes d'intervalles.

LES BUTS

0-1 (56ème) : L'OM ouvre le score ! Sur un long ballon depuis son camp Alvaro Gonzalez lance Dario Benedetto. L'international argentin contrôle de la poitrine avant de se présenter face à Baptiste Reynet qu'il lobe en caressant du bout du pied le ballon dans les airs.

0-2 (83ème) : L'OM fait le break ! Réduit à dix Nîmes subissait de plus en plus et les Marseillais en ont profité. Depuis la droite de la surface, Morgan Sanson adresse un magnifique ballon à Valère Germain qui trompe à bout portant le portier nîmois !

L'HOMME DU MATCH

Dimitri Payet, le Monsieur Propre de l'OM. Ils n'ont pas la même coupe de cheveux mais le Réunionnais a nettoyé le jeu des Marseillais ce soir. Par moment, les Phocéens se sont montrés maladroits et approximatifs sur certaines phases mais le numéro dix a su prendre ses responsabilités et épurer le jeu de son équipe. Sur chaque ballon touché, l'international français a tenté de casser les lignes nîmoises par une passe ou un dribble. Très bonne prestation de Dimitri Payet qui semble retrouver son niveau footballistique et physique.

LES CONSÉQUENCES

L'Olympique de Marseille réalise un super coup au classement grâce à ces trois points. Les Marseillais refont leur apparition sur le podium (2ème, 24 points) en attendant les résultats des autres rencontres du week-end. Le club phocéen conserve également toujours deux matchs de retards. Duje Caleta-Car a été sanctionné d'un carton jaune et sera suspendu face au Stade Rennais mercredi 16 décembre lors de la 15ème journée de Ligue 1.

Le Nîmes Olympique enchaine une seconde défaite consécutive qui les rapproche plus que jamais de la place de barragiste (16ème, 11 points). Les Crocodiles pourraient se retrouver à la 18ème place dimanche selon les résultats de Reims et Lorient.