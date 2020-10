L1 - L'OM enchaîne à Lorient (analyse et notes)

Tombé en Ligue des Champions en milieu de semaine, l'OM a relevé la tête sur la pelouse du FC Lorient, ce samedi après-midi. Grâce au premier but de Leonardo Balerdi, les Phocéens se sont imposés sur la plus petite des marges (0-1), en cette 8ème journée de Ligue 1, et enchaînent ainsi un deuxième succès de rang en championnat.

LE FAIT DU MATCH

Lorient touche du bois ! On joue la 52ème minute de jeu lorsque Pierre-Yves Hamel subtilise le ballon à Boubacar Kamara. Terem Moffi le récupère et s'infiltre dans la surface phocéenne, avant de décaler Quentin Boisgard sur la droite. L'ancien joueur de Toulouse déclenche alors une frappe croisée qui va heurter le poteau droit de Steve Mandanda. LE tournant du match puisque l'Olympique de Marseille ouvrira le score à peine 120 secondes plus tard.

LE BUT

0-1 (54ème) : L'OM prend les devants ! Fauché par Houboulang Mendes, Jordan Amavi obtient un coup-franc excentré. Florian Thauvin se charge de le botter, du pied gauche. Le ballon semble prendre le chemin de la sortie et Paul Nardi fait le choix de le laisser passer au second poteau. Leonardo Balerdi en profite alors et, dans un angle impossible, place une tête gagnante qui passe entre le gardien breton et le poteau. C'est le tout premier but inscrit sous les couleurs phocéennes par le défenseur argentin, sur la cinquième passe décisive de la saison de Florian Thauvin.

L'HOMME DU MATCH

Florian Thauvin (OM). Passeur décisif (sa 5ème de la saison) sur le seul but de la rencontre, le numéro 26 marseillais a été l'homme le plus en vue de cette rencontre agréable mais pauvre en occasions franches. Présent dans tous les bons coups de son équipe (5 passes clés, 7 centres, 4 tirs, 2 occasions créées), il a cédé sa place en fin de partie (82ème) à Nemanja Radonjic.

LES CONSÉQUENCES

Dans son antre du Moustoir, le FCL n'a pas démérité mais la réussite n'a pas été au rendez-vous, à l'image du poteau trouvé par Quentin Boisgard peu après la reprise. Menés au score, les protégés de Christophe Pélissier ont presque tout tenté pour recoller, en vain. Battus sur la plus petite des marges, ils concèdent leur cinquième revers de l'exercice et restent bloqués à la dix-septième place du classement (7 points).

Émoussé physiquement après ses retrouvailles - ratées - avec la Ligue des Champions en milieu de semaine, l'Olympique de Marseille a fait preuve de courage pour décrocher un court mais précieux succès en Bretagne. Leonardo Balerdi, buteur, et Florian Thauvin, passeur décisif, ont permis aux Ciel-et-Blanc d'obtenir trois points importants dans la course aux accessits. Suite à cette victoire rassurante, la deuxième d'affilée en championnat, les protégés d'André Villas-Boas grimpent provisoirement à la quatrième place du classement (15 points).