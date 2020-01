L1 - L'OM fait craquer Rennes en fin de match (analyse et notes) !

Grâce à un but de Kevin Strootman en fin de rencontre, l'OM s'impose à Rennes (0-1) et relègue son premier poursuivant à huit points ! Les Olympiens sont solidement installés à la deuxième place.

Ligue 1 - 20e Journée Rennes 0 - 10 - 0 Marseille 84' K. Strootman



LE FAIT DU MATCH

Et la défense rennaise craqua. Cet alléchant duel entre le deuxième et le troisième s'est résumé durant 85 minutes à un duel entre les deux défenses, ces dernières étant très appliquées de part et d'autre du terrain. En première période, l'OM a eu le monopole du ballon mais les Phocéens n'ont pas eu pléthores d'occasions à se mettre sous la dent. Une fois arrivés aux trente mètres, ils ont buté sur un mur compact et ont éprouvé beaucoup de difficultés à percer le dernier rideau rennais. A l'inverse, les hommes de Villas-Boas ont davantage souffert en deuxième période mais ces derniers ont pu compter sur une grosse prestation de Caleta-Car (voir-ci dessous). Et alors que l'entraîneur marseillais semblait vouloir conserver le score de parité, ses hommes ont fait craquer l'arrière garde bretonne sur une phase arrêtée, dans les dernières minutes du match.

LES BUTS

0-1 (84e) : Strootman rôdait ! A l'angle gauche de la surface de réparation rennaise, Da Silva offre un coup franc à l'OM suite à une faute sur Lopez. Sur sa tentative, Payet trouve le poteau de Mendy mais Strootman rôde et envoie le ballon au fond, deux minutes après son entrée en jeu !

L'HOMME DU MATCH

D.Caleta-Car (OM). En Bretagne, le robuste défenseur croate a maintenu à lui seul le bateau marseillais à flot. Omniprésent dans sa surface de réparation (7 dégagements, 3 duels remportés sur 6, 4 duels aériens gagnés sur 5), il a également secondé Amavi lorsque celui-ci était monté aux avant-postes. Sa solidité a permis à son équipe de résister aux assauts rennais en seconde période, jusqu'au but libérateur de Strootman.

LES CONSEQUENCES

Avant cette rencontre face au dauphin, Rennes restait sur six victoires de rang toutes compétitions confondues à domicile. Après une première période lors de laquelle ils ont surtout couru après le ballon, les Rouge-Et-Noir ont dominé les débats en seconde période, sans parvenir à trouver la faille, en raison également des fautes à répétition, de part et d'autre, qui ont gêné le déroulement de la partie. Pas récompensés dans leur temps fort, les Bretons se sont fait surprendre en fin de match, trop statiques après le coup franc de Payet. Ils se retrouvent ainsi à huit points du dauphin marseillais.

Huitième victoire en neuf matchs de championnat pour l'OM qui ne sait plus perdre ! Incapables de profiter de leur domination en première mi-temps, les Phocéens se sont fait bousculer lors du deuxième acte mais ils ont su faire le dos rond et porter l'estocade fatale aux Rennais. Ils prennent ainsi huit points d'avance sur leur premier poursuivant.