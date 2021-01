L1 - L'OM retrouve le sourire face à Montpellier (analyse et notes)

L'Olympique de Marseille retrouve le chemin de la victoire en s'imposant (3-1) face à Montpellier dans une rencontre comptant pour la 18ème journée de Ligue 1. Nemanja Radonjic (40ème), Dimitri Payet (80ème) et Valère Germain (84ème) sont les buteurs du côté des Marseillais. Florent Mollet (51ème) est l'unique buteur du MHSC.

Ligue 1 - 18e Journée Marseille 3 - 11 - 0 Montpellier N. Radonjic 41'

D. Payet 80'

V. Germain 84'

52' F. Mollet



LE FAIT DU MATCH

Un but qui fera parler. Alors que l'Olympique de Marseille mène 1-0 à la mi-temps, les hommes d'André Villas-Boas se font surprendre en début de seconde période. Jordan Ferri adresse un long ballon dans la direction d'Andy Delort et Florent Mollet. Le premier en position de hors-jeu laisse passer le ballon entre ses jambes pour que le second le récupère. Derrière, l'ancien Messin envoie une magnifique frappe croisée qui vient vient se loger dans le petit filet de Steve Mandanda (51ème). Pendant de longues minutes, les joueurs et membres du staff de l'OM ont réclamé l'annulation du but à cause de la position illicite de l'ancien attaquant de Caen, en vain. Pour Stéphanie Frappart et les arbitres présents derrière le VAR, Andy Delort n'influait pas suffisamment sur l'action pour siffler hors-jeu.

LES BUTS

1-0 (40ème) : L'OM ouvre le score ! Sur une transversale, Pape Gueye trouve Florian Thauvin excentré sur le côté droit de la surface montpelliéraine. L'international français fixe Ristić, se décale sur son pied gauche et adresse un centre sur la tête de Nemanja Radonjic qui ajuste à bout portant Jonas Omlin.

1-1 (51ème) : Mollet remet les compteurs à zéro ! Jordan Ferri envoie un long ballon dans la direction d'Andy Delort en position de hors jeu. Ce dernier laisse passer le ballon entre ses jambes et c'est le milieu de terrain de 29 ans qui la contrôle avant d'ajuster Steve Mandanda d'une somptueuse frappe croisée.

2-1 (80ème) : Dimitri Payet redonne l'avantage à l'OM ! Alors qu'il est rentré il y a seulement quelques minutes sur le terrain, le Réunionnais marque un magnifique but pour les Phocéens. L'ancien joueur de West Ham part du côté gauche pour rentrer dans l'axe sur son pied droit. Aux abords de la surface, l'international français croise sa frappe qui vient se loger au ras du poteau et bat Jonas Omlin.

3-1 (84ème) : Valère Germain fait le break ! Servi sur le côté gauche par Boubacar Kamara, Khaoui adresse un centre à ras de terre au premier poteau pour Valère Germain. L'ancien monégasque ouvre son pied et vient placer le ballon dans la lucarne opposée.

L'HOMME DU MATCH

Florian Thauvin était intenable. Le champion du monde 2018 a réalisé une excellente prestation ce mercredi soir sur la pelouse de l'Orange Vélodrome. Omniprésent aux avants postes, l'ailier droit de 26 ans a multiplié les efforts sur son côté et a rendu la vie impossible à Mihailo Ristić. L'ancien bastiais est à l'origine de l'ouverture du score grâce à un superbe centre déposé sur la tête de Nemanja Radonjic (40ème). Au-delà des statistiques, Florian Thauvin était dans tous les bons coups des Marseillais et a su jouer un rôle de créateur en l'absence de Dimitri Payet dans le onze de départ.

LES CONSÉQUENCES

L'Olympique de Marseille met fin à sa série de trois matchs sans victoire et se rapproche à nouveau du podium. Les Phocéens (5ème, 31 points) ne sont plus qu'à cinq points du podium et comptent toujours deux matchs de retard.

Montpellier enchaine un quatrième match sans victoire et commence à s'éloigner des places européennes. Les hommes de Michel Der Zakarian (9ème, 27 points) sont désormais à six points de la quatrième place.