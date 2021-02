L1 - L'OM retrouve le sourire face à Nice mais a eu très peur (analyse et notes)

Une bouffée d'air frais pour Marseille ! Dans un contexte délicat lié au divorce entre les supporters et Jacques-Henri Eyraud, les Marseillais se sont imposés 3 buts à 2 face à Nice, non sans souffrir ! Nasser Larguet a donné des responsabilités aux habituels remplaçants et Saîf-Eddine Khaoui lui a donné raison.

Ligue 1 - 11e Journée Marseille 3 - 22 - 0 Nice Álvaro González 14'

S. Khaoui 42'

S. Khaoui 53'

47' A. Gouiri

87' M. Sellouki



LE FAIT DU MATCH

Le poteau d'Amine Gouiri. Si l'OM a longtemps dominé la rencontre, les Niçois ont tout tenté pour égaliser, surtout dans les dix dernières minutes. La réduction du score de Sellouki (87ème) est sans doute arrivée un peu tard, même si le GYM a eu une dernière occasion au bout du temps additionnel. Sur un coup franc de 20 mètres, Amine Gouiri, légèrement excentré côté gauche, envoie un joli ballon plat du pied qui rebondit sur le poteau de Mandanda, avant de toucher le gardien (90+3ème). Malheureusement pour lui et Nice, le ballon finit par être dégagé loin des cages !

LES BUTS

1-0 (14ème) : servi côté gauche, Dimitri Payet ajuste un centre de l'extérieur du pied que Pierre Lees-Melou repousse mal, sur Alvaro. Le défenseur réagit très vite et envoie une mine du gauche sous la barre de Walter Benitez, qui ne peut rien faire !

2-0 (42ème) : lancé par une talonnade de Payet en profondeur, Luis Henrique déboule côté gauche et centre en retrait pour Khaoui. Le milieu tunisien, complètement seul aux abords de la surface, glisse une frappe croisée du gauche dans l'angle opposé.

2-1 (47ème) : la réaction de Nice ! Côté droit, Hicham Boudaoui, lancé par Rony Lopes, adresse un centre tendu au premier poteau. Amine Gouiri est plus rapide que tout le monde et coupe la trajectoire pour propulser le ballon dans la lucarne.

3-1 (53ème) : pas le temps de douter pour l'OM ! Sur un centre de Payet repoussé par Boudaoui plein axe, Khaoui envoie un missile du gauche qui surprend la défense et Walter Benitez, impuissant.

3-2 (87ème) : Sellouki réduit la marque et anime la fin de match ! Amine Gouiri est lancé par Schneiderlin sur la gauche et ajuste un centre parfait pour Sellouki au second poteau. Le jeune Aiglon profite de l'intervention manquée de Nagatomo pour placer une reprise du gauche dans l'angle du but !

L'HOMME DU MATCH

Saîf-Eddine Khaoui (OM) : auteur d'un doublé, le milieu offensif tunisien a été très intéressant ce soir dans l'utilisation du ballon. Remplaçant habituel à Marseille, où il n'a pas forcément beaucoup de temps de jeu, il a prouvé toutes ses qualités ce soir. De quoi donner un nouveau casse-tête à Nasser Larguet.

LES CONSÉQUENCES

Dans un climat délicat, notamment en raison du divorce entre les groupes de supporters et la direction, l'OM retrouve le sourire sur les terrains. Malgré lui, ou presque, Nasser Larguet a procédé à un gros turn-over en attaque du côté de Marseille et les choix ont été payants. En effet, lancé par un très bon Dimitri Payet, les jeunes phocéens Luis Henrique, Pape Dieng et Saif-Eddine Khaoui ont été très performants. Mouvements, percussions, envie d'aller de l'avant, les Marseillais ont mis de l'intensité et des intentions pour remporter cette victoire. Marseille arrête aussi sa série de 7 matchs consécutifs sans victoire !

Côté Niçois, la première mi-temps a été fatale aux hommes d'Ursea. En effet, les Aiglons sont passés complètement à côté et se sont réveillés bien trop tard. Amine Gouiri a sonné la révolte avec un but et une passe décisive, et le jeune attaquant n'était pas loin d'égaliser à la dernière seconde. Son coup-franc a toutefois fini sur le poteau de Mandanda. Au classement, Nice est 14ème...