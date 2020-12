L1 - L'OM s'incline face à Angers et s'éloigne du podium (analyse et notes)

Angers s'impose (2-1) face à l'Olympique de Marseille lors de cette rencontre comptant pour la 17ème journée de Ligue 1. Mathias Pereira Lage (4ème) et Loïs Diony (23ème) sont les deux buteurs du côté des Angevins. Valentin Rongier est l'unique buteur des olympiens (75ème). Dimitri Payet a raté un pénalty en seconde période (71ème).

LE FAIT DU MATCH

Des Marseillais absents. Sans rien enlever à l'excellente prestation du SCO d'Angers, la piteuse performance des hommes d'André Villas-Boas a clairement conduit à ce résultat final. Les Angevins ont réussi à tuer ce match en seulement vingt-trois minutes face à un OM qui n'est jamais rentré dans cette rencontre. En retard sur chaque ballon, incapables de mettre en danger la défense adverse, les Marseillais n'ont cessé de subir et sont restés KO debout après les deux buts sans jamais montrer le moindre signe de réaction ou de révolte.

LES BUTS

1-0 (4ème) : Angers ouvre le score ! Depuis le côté droit, Diony centre en direction du point de penalty. Valentin Rongier tente d'intercepter le ballon mais ne peut que l'effleurer du bout du pied. Mathias Pereira Lage arrive à pleine puissance et frappe du pied gauche et trompe Steve Mandanda.

2-0 (23ème) : Angers fait le break ! Loïs Diony profite de deux contres favorables à l'entrée de la surface. Dos au but, l'attaquant angevin se lève le ballon, se retourne et vient placer une puissante demie-volée qui vient finir sa course dans le petit filet droit.

2-1 (75ème) : L'OM revient au score ! Thauvin décale Payet qui, d'un petit ballon piqué, sert Valentin Rongier. L'ancien nantais arrive en pleine course aux abords de la surface et place une tête puissante qui atterrit dans la lucarne de Bernardoni.

L'HOMME DU MATCH

Loïs Diony, le grand attaquant. Le numéro neuf d'Angers a livré une prestation très intéressante face aux Marseillais. L'ancien Stéphanois était dans tous les bons coups et a mis en danger Steve Mandanda sur chaque ballon qu'il a touché. L'attaquant de 28 ans a offert la victoire aux siens en délivrant une passe décisive en début de rencontre à Mathias Pereira Lage puis en doublant la mise grâce à une sublime demie-volée. En plus d'être décisif, Loïs Diony a pesé sur la défense phocéenne en pressant, en allant chercher les duels et en provoquant des fautes.

LES CONSÉQUENCES

Angers s'impose et continue de grimper au classement. Les Angevins (9ème, 27 points) peuvent commencer à regarder devant et ne sont plus qu'à quatre petits points de la quatrième place.

L'Olympique de Marseille enchaine une troisième rencontre sans s'imposer et ça commence à se voir au classement. Même s'ils ont encore deux matchs de retard, les Marseillais (6ème, 28 points) sont désormais à sept points du podium.