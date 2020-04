L1 - L'UEFA sait à qui attribuer les accès à la C3 en cas d'arrêt de la saison

L'UEFA, qui commence à envisager l'hypothèse d'un arrêt définitif de la saison, devrait annoncer aujourd'hui les conséquences qu'aurait ce cas de figure sur les qualifications aux prochaines compétitions européennes. L'idée d'une saison blanche, qui consisterait à renvoyer les mêmes équipes qualifiées en 2019-2020, est visiblement déjà exclue. A priori, si la saison n'allait pas à son terme, l'instance européenne se baserait sur l'état actuel du classement. En Ligue 1, Paris (1er), Marseille (2e) et Rennes (3e) seraient qualifiés pour la Champions League, tandis que Lille (4e) irait en Ligue Europa.

Mais que faire des tickets pour la C3 offerts par les coupes nationales ? Le PSG, d'ores et déjà qualifié pour la C1, devait affronter Lyon et St-Etienne en Coupe de la Ligue et Coupe de France. Il y a quelques jours, il avait été avancé que l'OL et l'ASSE seraient qualifiés pour les tours préliminaires si ces deux matchs ne pouvaient avoir lieu. Finalement, d'après L'Equipe, ce ne serait pas le cas : l'UEFA aurait prévu, toujours en cas d'arrêt définitif des compétitions en France, d'offrir ces accessits aux deux clubs les mieux placés derrière les quatre premières places. Reste à savoir s'il s'agira de Reims et Nice, respectivement 5e et 6e après la 28e journée, ou de Lyon et Montpellier, qui complétaient le top 6 au terme de la 27e journée. Une question en suspens, puisque le report du Strasbourg-PSG de la 28e journée pourrait inciter à se baser sur le classement à l'issue de la journée précédente. Là encore, parvenir à boucler cette saison 2019-2020 éviterait bien des maux de tête...

LES SCÉNARIOS EN CAS D'ARRÊT DE LA SAISON DE L1

Si le classement est gelé après la 27e journée

Qualifiés en LDC : Paris (1er), Marseille (2e)

Qualifié en barrages de la LDC : Rennes (3e)

Qualifié en L.Europa : Lille (4e)

Qualifiés pour les tours préliminaires de la L.Europa : Lyon (5e) et Montpellier (6e)

Si le classement est gelé après la 28e journée