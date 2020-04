L1 - L'UNFP a organisé une consultation auprès des joueurs

Depuis le début de la crise sanitaire et l'arrêt des compétitions, de nombreuses personnes se sont exprimées dans les médias. Présidents de clubs ou d'instances, sponsors, entraîneurs, journalistes et bien d'autres, mais l'avis des joueurs n'a que trop rarement été entendu, en comparaison. Ces deux derniers jours, l'UNFP, le syndicat majoritaire des joueurs professionnels, a organisé une consultation auprès des joueurs au cours de laquelle ces derniers ont été invités à voter sur plusieurs questions concernant la fin de saison. Si les résultats exacts ne seront connus que plus tard, des tendances claires sont déjà apparues.

Une moyenne de trois joueurs sur quatre ne souhaite pas reprendre la compétition en juin si un risque, même minime, existe toujours pour leur santé et leur sécurité. De plus, environ 80% du panel (il y a eu un peu moins de 1000 votes) s'est exprimé contre une saison blanche et favorise un arrêt du championnat après la dernière journée complète. "S'il y a une reprise, ça nous met en danger. Je ne suis pas opposé à 100 % mais pas très chaud non plus. Admettons qu'on attrape le virus et qu'on le transmette à nos proches. Je ne veux pas faire courir un risque à ma famille en reprenant mon activité. On dit que les rassemblements sont interdits, mais il faut bien faire des entraînements. Et puis, il n'y a pas que la question du coronavirus" a notamment expliqué Quentin Boisgard, joueur du TFC.