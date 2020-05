L1/L2 - Arrêt de la saison : six clubs réfléchissent à des recours en justice

Suite à l'arrêt définitif des championnats de France de Ligue 1 et Ligue 2, acté hier après-midi, six clubs réfléchissent à la possibilité de déposer un recours devant les juridictions compétentes pour contester les décisions de la Ligue de Football Professionnel (LFP). L'Olympique Lyonnais a été très clair sur le sujet, tandis que l'Amiens SC et le Toulouse FC se réservent "le droit de le faire".

Troisième, quatrième et cinquième de Ligue 2, l'ESTAC Troyes, l'AC Ajaccio et le Clermont Foot n’excluent également pas de déposer un recours pour contester les décisions prises jeudi après-midi par l'instance française. Décisions qui doivent encore être entérinées lors d’une Assemblée Générale prévue dans le courant du mois de mai, le 20 pour être très exact.