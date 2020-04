L1/L2 - beIN Sports suspend à son tour le paiement des droits TV

Nouveau coup dur pour la LFP : beIN Sports a décidé de suspendre le paiement des droits TV en raison de l'arrêt des compétitions à cause du coronavirus.

Après Canal+, c'est l'autre diffuseur de la Ligue 1 en France, beIN Sports, qui a décidé de suspendre ses paiements concernant les droits TV auprès de la LFP. Le patron du groupe qatari, Yousef Al-Obaidly, a fait savoir la nouvelle via une lettre officielle adressée à la LFP. "Notre groupe a pris la décision de procéder à la suspension des prochains paiements prévus par notre accord et ce, jusqu’à ce que les championnats des Ligues 1 et 2 puissent reprendre".

Après les 110 millions d'euros non versés par Canal+, la Ligue de Football Professionnel ne recevra donc pas les 42 millions d'euros de beIN. Le dirigeant de la chaîne qatari a justifié cette décision dans la suite du courrier, comme révélé par l'AFP. "Notre groupe a pris la décision de procéder à la suspension des prochains paiements prévus par notre accord et ce, jusqu'à ce que les championnats des ligues 1 et 2 puissent reprendre selon un calendrier permettant leur diffusion normale auprès de nos abonnés".

BeIN assure, ensuite, prendre "principalement en considération l'absence totale de visibilité réelle sur la reprise effective des matches de la saison en cours, qui vient d'être aggravée par la décision de maintenir le confinement pour une durée supplémentaire de quinze jours". Enfin, Yousef Al-Obaidly a indiqué à la LFP qu'il était à disposition "pour discuter ensemble de ce contexte" ainsi que des "mesures de sauvegardes mises en place par la Ligue pour la continuation du championnat en cours et la reprise de la prochaine saison". La crise liée au coronavirus fait énormément de mal aux finances du foot français.