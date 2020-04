L1/L2 - Bertrand Desplat prépare le terrain en cas d'arrêt définitif de la saison

Dans un dossier de plusieurs pages, Bertrand Desplat, le président de l'En Avant Guingamp, a établi un plan en cas d'arrêt définitif de la saison.

Cette semaine, le gouvernement français doit annoncer les conditions dans lesquelles le déconfinement va se dérouler. Prévu le 11 mai, celui-ci devra s'effectuer en respectant des consignes qui devraient être dévoilées jeudi. Dès lors, les instances sportives, dont celles du football, devraient savoir si le sport pourra reprendre. Dès le lendemain, la LFP a prévu de réunir son bureau et son conseil d'administration afin de préparer l'organisation d'une assemblée générale pour la mi-mai. Le but de celle-ci sera d'établir les conditions du classement dans le cas où les championnats ne reprendraient pas.

A Guingamp, Bertrand Desplat n'avait pas de temps à perdre. Le président guingampais a transmis vendredi un document de 12 pages que nos confrères de L'Equipe ont pu se procurer et intitulé "contribution méthodologique à la détermination du classement et du système de promotions/relégations de la saison 19/20". Le patron de l'EAG s'est appuyé sur le règlement en vigueur pour élaborer ce dossier qui explique la marche à suivre si le championnat n'allait pas à son terme.

Trois votes pour décider du classement final

Bertrand Desplat souhaite mettre en place un triple vote lors de l'assemblée générale avec au départ l'ensemble des propositions des clubs pour le classement final. Dans la suite du document qu'il a transmis à ses homologues, il détaille. Un premier vote "sur l'ensemble des options proposées, un deuxième avec celles ayant obtenu au moins 10 % des votes au premier tour puis un dernier vote à la majorité absolue entre les deux options ayant obtenu le plus de suffrages". Au total, 101 voix devront voter.

"Si on était sûrs à 100 % de finir la saison, on serait très heureux, il n'y aurait plus de sujet. On espère tous que le Championnat reprenne et aille au bout. Pour autant, qu'est-ce qui se passe si on n'y arrive pas ? Il faut se mettre d'accord entre nous sur les règles du jeu avant le redémarrage, car le couperet peut tomber à n'importe quel moment, même si on reprend" a expliqué Bertrand Desplat.