L1/L2 - Didier Quillot l'affirme, la LFP est en phase avec l'idée de Noël Le Graët

Ce jeudi, le président de la FFF, Noël Le Graët, a fait savoir que l'instance était favorable à une fin de saison à la mi-juillet. Une idée qui séduit également Didier Quillot, le patron de la LFP.

Quelques petites heures après les déclarations de Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football, qui a dévoilé sa proposition de "terminer la saison le 15 ou 20 juillet" et non le 30 juin pour avoir une chance de l'achever, Didier Quillot, le directeur général exécutif de la Ligue de Football Professionnel, y est allé de son avis sur ce sujet. Le dirigeant de la LFP se dit "en phase avec cette idée" et veut bien terminer la saison "le 15 ou le 20 juillet", comme le suggère le président de la 3F.

"C'est une option tout à fait possible. Lors du dernier conseil d'administration de la Ligue, qui s'est tenu mardi, deux possibilités ont été évoquées : une fin de saison le 30 juin ou mi-juillet. Cette option de la mi-juillet fait aussi partie des suggestions des ligues européennes concernant le calendrier", a affirmé Didier Quillot dans des propos rapportés par nos confrères de L'Equipe, avant de rappeler la position de la Ligue de Football Professionnel, qui s'articule en trois points.

"1. finir les compétitions. 2. viser le 30 juin ou légèrement au-delà. 3. s'adapter pour pouvoir aller au-delà du 30 juin, avec des possibilités d'avenants aux contrats des joueurs, en concertation avec l'UNFP (leur syndicat)", a-t-il expliqué, et de préciser que "la DNCG (Ndlr, le gendarme financier du football français) peut très bien examiner des clôtures fiscales au 31 juillet (Ndlr, plutôt qu'au 30 juin)". Les deux hommes sont donc sur la même longueur d'onde mais Didier Quillot tient, malgré tout, à "attendre les conclusions du groupe de travail mis en place par l'UEFA sur le calendrier" pour trancher.