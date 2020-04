L1/L2 - Edouard Philippe confirme l'absence de foot en France jusqu'à septembre !

Le Premier Ministre Edouard Philippe a fait une grande annonce pour la suite de la saison pour le football français. En effet, le représentant de l'Etat a clairement fait savoir que "la saison 2019-2020 de football ne pourra pas reprendre".

Les annonces d'Edouard Philippe pour le dé-confinement étaient très attendues, que ce soit chez les Français ou le monde du football. Après avoir fait un bilan du confinement d'un point de vue national, le premier ministre d'Emmanuel Macron a précisé les pensées du gouvernement concernant les grandes manifestations sportives et la LFP risque de grincer des dents. En effet, l'homme politique a fait savoir que le sport de haut niveau ne reprendra pas dès le mois de mai, bien au contraire...

Comme annoncé par nos confrères de RMC et de RTL, la saison de L1 et de L2 est désormais terminée. Le premier ministre a, en effet, fait savoir que les grandes manifestations sportives, comme les matchs de foot, ne pourront se tenir avant le mois de septembre. "Les grandes manifestations sportives, culturelles, tous les évènements qui regroupent plus de 5000 participants et font, à ce titre, l'objet d'une demande en préfecture, ne pourront se tenir avant le mois de septembre. La saison 2019-2020 de sport professionnel, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre" a-t-il déclaré.

Pour la LFP, l'énorme casse-tête commence puisqu'il faudra désormais décider du classement final de la saison. Selon RMC, trois options sont à l'études. 1) un classement établi par un indice de performance prenant en compte tous les matchs joués (obtenu en divisant le nombre de points obtenu par le nombre de matchs joués), un classement fixé à l'issue de la dernière journée disputée par tous les clubs (J27 pour la L1, J28 pour la L2), ou l'arrêt du classement à l'issue des matchs allers. Il faudra aussi fixer le nombre de montées et de descentes entre les différents championnats...