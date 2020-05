L1/L2 - L'amendement pour la reprise rejeté par le Sénat

Un amendement a été présenté lundi par six sénateurs dans le cadre du projet de loi "Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19". Celui-ci avait pour but principal de permettre un retour en arrière quant à la décision prise le 30 avril dernier par la LFP de mettre un terme aux compétitions nationales. Mais Jean-Michel Aulas et Bernard Joannin, principaux acteurs de cette bataille pour une reprise du championnat, essuient un nouvel échec.

Comme le rapporte RMC Sport ce mardi soir, cet amendement a été rejeté par le Sénat après un débat en séance publique. La ministre des Sports, Roxana Maracineanu a annoncé cette décision au gouvernement et est resté campée sur ses positions.