L1/L2 - La LFP a fixé une date de reprise

Lors de son dernier conseil d'administration organisé mercredi, la LFP a fixé la date de reprise pour la saison 2020-2021 de L1 et L2. Reste désormais à attendre le comex de l'UEFA pour officialiser ce choix.

Après l'arrêt définitif des championnats pour la saison 2019-2020 décidé fin avril, nous commençons à y voir plus clair pour la saison prochaine. Comme elle le souhaitait, la LFP indique que les championnats de France de Ligue 1 et Ligue 2 débuteront le 23 et 22 août pour l'exercice 2020-2021. "Au-delà des dates définitives des journées de compétitions, après consultations des diffuseurs Médiapro, Canal+ et beIN Sports, les dates de début de saison peuvent être fixées le 23 août pour la Ligue 1 et le 22 août pour la Ligue 2" a décidé l'instance lors de son dernier conseil d'administration organisé mercredi.

Toutefois, cette date n'a pas encore été officialisée et elle ne le sera pas avant le 17 juin prochain, date à laquelle l'UEFA a repoussé son prochain comex. "Depuis la dernière réunion, l’UEFA n’a pas fourni de nouveaux éléments sur le positionnement d’UCL (la Ligue des champions) et d’UEL (la Ligue Europa) pour la saison 2020/2021, ni sur les conditions dans lesquelles la fin de l’UCL 2019/2020 devrait se terminer. Dans ces conditions, il (Didier Quillot) rappelle que le calendrier général des compétitions 2020/2021 ne peut être finalisé. En effet, ce n’est qu’après le Comex de l’UEFA prévu désormais le 17 juin que le calendrier pourra, il l’espère, être finalisé" est-il écrit sur le procès verbal téléphonique, comme le relaye RMC Sport.