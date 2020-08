L1/L2 - La LFP a pris des mesures pour les journalistes

Sans surprise, le coronavirus aura logiquement des incidences sur la couverture des matchs du championnat de France par la presse. La LFP a adressé à l'UJSF (union des journalistes de sport en France) une liste de mesures prises pour empêcher la propagation du virus dans les stades de Ligue 1 et Ligue 2. Elles seront valables au moins jusqu'au 31 août, soit pour les deux premières journées.

Ainsi, aucun journaliste n'aura accès à la pelouse en avant-match et les interviews des joueurs n'auront plus lieu en zone mixte, mais en conférence de presse, avec les entraîneurs. Pendant la rencontre, seuls 20 photographes seront autorisés en bord terrain, alors qu'en tribune de presse, un siège sur deux sera occupé dans la limite de 80 personnes par match. Le port du masque sera bien sûr obligatoire pour tous les journalistes et photographes accrédités.