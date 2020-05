L1/L2 - La LFP fixe la date de reprise de la prochaine saison

Alors que l'arrêt de la saison 2019-2020 a officiellement été acté, la Ligue de Football Professionnel (LFP) se tourne désormais vers le prochain exercice. L'instance vise une reprise les 22 et 23 août prochains pour ses championnats : "L'objectif est de démarrer la saison 2020-2021 en août, au plus tard les 22 et 23 août. La date définitive sera arrêtée en concertation avec les diffuseurs qui seront la saison prochaine, Media Pro, Canal +, Free, beIN Sports. Nous ne démarrerons pas le championnat au-delà du 22-23 août sauf cas de force majeure et de décision gouvernementale", a expliqué Didier Quillot, le directeur général exécutif de l'instance, et de préciser : "Il y a un Euro (Ndlr, à l'été 2021). Il faut 10 mois pour faire un calendrier sans trop de matches en semaine et des dates de repli. Si on peut reprendre avant et loger les deux finales (Coupe de France, Coupe de la Ligue) on le fera. Sur l'élaboration du calendrier, 2019-2020 est terminé, on se projette sur 2020-2021".